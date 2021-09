Công an huyện Bình Xuyên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Công an huyện Bình Xuyên tổ chức trao 34 phần quà, với tổng giá trị 37 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại diện Công an huyện Bình Xuyên tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phong

Trong 2 ngày (31/8-1/9), đại diện lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên và Trưởng Công an các xã, thị trấn đã đến trao 34 phần tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Xuyên với người dân địa phương trong mùa dịch; giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Yến Lệ

(Công an tỉnh)