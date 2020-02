Mặc dù tình trạng xếp hàng mua khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona tại các nhà thuốc không còn “nóng” như những ngày trước, song số lượng người dân có nhu cầu và tìm mua mặt hàng này còn cao. Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhiều nhà thuốc cho biết không còn khẩu trang y tế để bán do tình trạng "khan hàng, sốt giá".



Ngày 5/2, nhiều nhà thuốc lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thông báo "cháy" khẩu trang y tế



Ngày 5/2/2020, khi đến nhiều nhà thuốc trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên hỏi mua mặt hàng khẩu trang y tế, chúng tôi đều nhận được thông báo chung là hết hàng.

Theo lời nhân viên, chủ một số nhà thuốc cho biết, hiện nay vẫn có nhiều người đến hỏi mua khẩu trang y tế nhưng không có bán do không nhập được hàng. Doanh nghiệp sản xuất thông báo thứ 2 (ngày 3/2) sẽ có hàng, nhưng đến hôm nay (5/2), nhiều nhà thuốc vẫn chưa nhập được khẩu trang y tế về bán.

Do tình trạng khan hiếm nguồn hàng nên các nhà thuốc không dám hứa hoặc khẳng định với khách hàng khi nào có khẩu trang y tế bán tại cửa hàng. Do không cung ứng được mặt hàng khẩu trang y tế, một số nhà thuốc đã khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng sử dụng khẩu trang vải để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.

Trước tình trạng nhiều nhà thuốc “cháy” khẩu trang y tế, không ít người dân băn khoăn đặt câu hỏi có hay không việc khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Bởi thực tế, đã có nhà thuốc bị lực lượng chức năng xử lý do có hành vi đầu cơ, găm hàng để tăng giá bán đối với mặt hàng này. Vì vậy, các nhà thuốc cần nhận thức đúng đắn, bán hàng đảm bảo chất lượng, bán đúng giá niêm yết, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.

Tin, ảnh Hà Trần