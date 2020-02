Chủ động cách ly người nghi nhiễm vi rút corona, không để dịch lan rộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, những ngày qua, công tác chủ động phòng, chống dịch tại Vĩnh Phúc đã và đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm không để dịch lây lan trên diện rộng.



Khu vực cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên để theo dõi những trường hợp nghi mắc vi rút corona. Ảnh: Khánh Linh



Tính đến 16h ngày 5/2/2020, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi rút corona. 4 trường hợp dương tính với vi rút corona là công dân tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 Đông Anh (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trường hợp còn lại được theo dõi tại Trung tâm y tế Bình Xuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Khánh Linh





Nhằm phòng, chống dịch bệnh do vi rút corona, các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bao vây, khoanh vùng, cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, xác định rõ việc cách ly, theo dõi người có liên quan tiếp xúc gần các trường hợp dương tính với vi rút corona được xem là giải pháp quan trọng trong thời điểm hiện nay để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự quyết liệt của Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là việc chủ động cách ly, theo dõi những trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn.

Tham quan, kiểm tra khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc cần tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án cụ thể, sẵn sàng thực hiện việc thu dung, phân loại, tiếp nhận điều trị bệnh nhân; bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất cho công tác điều trị, phòng, chống dịch. Khu vực cách ly đặc biệt của bệnh viện cần sớm hoàn thành đường ra, vào riêng, có hàng rào tôn bảo vệ; xây dựng gấp các công trình phụ trợ để trở thành một khu vực biệt lập hoàn toàn.

Chủ động cách ly, hạn chế tiếp xúc với những người nghi nhiễm bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, xem công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh do vi rút corona gây ra kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, hạn chế thấp nhất ca tử vong do nhiễm bệnh.

Các địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch...

Thiệu Vũ