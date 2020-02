Xử lý tiếp 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona

Các hành vi đưa tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virut Corona làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành. Vì vậy, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp này. Mới đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh tiếp tục phát hiện 2 trường hợp đưa tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do virut corona trên mạng xã hội.

Đó là N.T.K.H, sinh năm 1993 ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương và T.V.H, sinh năm 1999 ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường. Tại Cơ quan Công an, N.T.K.H. khai nhận đã đọc được thông tin ở một diễn đàn trên mạng xã hội nội dung một trường hợp bị bệnh viêm phổi ở huyện Tam Dương bị chết. Mặc dù không biết tin đó đúng sai thế nào nhưng N.T.K.H. đã ngay lập tức đăng lên tài khoản facebook cá nhân của mình nội dung: “Báo cáo trường hợp anh Chuyên người Tam Dương mới chết đang được người thân khử trùng. Ôi Tam Dương ơi cố lên. Vĩnh Phúc ơi cố lên. Xin Chúa thương xót chúng con”. N.T.K.H còn đưa cụ thể thông tin 3 trường hợp có xét nghiệm dương tính với vi rút corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm với nội dung đăng tải trên. Chỉ sau một thời gian ngắn bài viết đã có hàng chục lượt tương tác và 20 lượt chia sẻ.

Còn trường hợp T.V.H ở Yên Bình, Vĩnh Tường thì cho biết bản thân cũng đọc được trên mạng xã hội nội dung nói rằng nhà nước phun thuốc ngừa dịch corona trên bầu trời nên T.V.H đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình nội dung: “Thông tin chính thống. Cả nhà nhắc người thân nếu phải ra đường ngày mai. Chiều nay HN sẽ công bố phát dịch corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau không nên ra đường trong cung giờ từ 4-7h30 sáng mai 1/2/2020. Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận nhé”. Tại Cơ quan Công an, T.V.H. đã thừa nhận hành vi vội vã đưa tin chưa được kiểm chứng của mình là vi phạm pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý T.V.H theo quy định. Trước đó , cũng liên quan đến hành vi đưa thông tin không chính xác về diễn biến của dịch viêm phổi do vi rút corona trên địa bàn tỉnh, đã có 2 trường hợp bị Công an huyện Yên Lạc và Công an thành phố Phúc Yên xử lý, trong đó trường hợp L.T.P., chủ tài khoản facebook Phuong Le đã bị Công an huyện Yên Lạc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng./.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)