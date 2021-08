Nghỉ lễ tại gia

Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 rất đặc biệt. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngành du lịch “đóng băng” từ mấy tháng nay nên dù được nghỉ 4 ngày nhưng thay vì lên kế hoạch đi đây đó như mọi năm, chúng ta nên thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu “ai ở đâu ở yên đấy” để góp phần chống dịch hiệu quả.

Từ lâu, dịp Quốc khánh mà nhiều người vẫn quen gọi là Tết độc lập là dịp các gia đình tổ chức chuyến du lịch hoặc sum họp gia đình, người thân, bạn bè. Trong khi cuộc sống ngày càng khấm khá lên thì đây là dịp các khu du lịch hoạt động hết công suất đón khách. Dịp nghỉ lễ những năm trước, khi chưa có dịch, chúng ta chứng kiến những khu du lịch đông nghẹt, những bãi biển ken kín người…

Nhưng năm nay, dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam. Đợt dịch lần thứ tư này với sự xuất hiện của biến chủng Delta đã khiến hơn 435 nghìn đồng bào ta mắc; hơn 10 nghìn người đã phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này. Cuộc chiến với dịch bệnh đang hết sức cam go.

Chúng ta đang dồn sức để dập dịch. Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch ở các địa phương với mục tiêu phải kiềm chế được dịch bệnh vào giữa tháng 9 này. Cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt với tinh thần hỗ trợ, chi viện cao nhất để chiến thắng dịch bệnh.

Trên tuyến đầu chống dịch, những chiến sĩ áo trắng đang căng mình triển khai các biện pháp khống chế, không để dịch bệnh lây lan; làm hết sức và khả năng của mình để cứu chữa, giảm đến mức thấp nhất số người tử vong. Các chiến sĩ bộ đội, công an tăng cường nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh trật tự, trợ giúp địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các tình nguyện viên cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài.

Cùng với quyết liệt ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan, chúng ta đang rất khẩn trương triển khai chiến lược vắc xin nhằm tiến tới thanh toán dịch Covid-19. Một chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang triển khai với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tính đến hôm qua, nước ta đã triển khai tiêm được 19,7 triệu mũi vắc xin, tương đương với 23% dân số trên 18 tuổi được tiêm. Hiện chúng ta đã có trong tay 27 triệu liều và dự kiến đến cuối năm có thêm nhiều lô vắc xin được nhập về, cùng với nguồn vắc xin sản xuất trong nước sẽ đáp ứng đủ mục tiêu tiêm cho 75 triệu dân để tạo miễn dịch cộng đồng.

Hơn ai hết, mỗi chúng ta đều biết việc hạn chế dịch chuyển chính là để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mỗi người đều có ý thức “ ở đâu thì ở yên đó” là đã góp sức nhỏ bé của mình vào công tác chống dịch. Vẫn biết rằng, cuộc sống đang bình thường mà phải ở yên một chỗ thì bí bách, khó chịu. Nhưng chúng ta thà chịu nhịn vài ngày, nửa tháng…để an toàn lâu dài còn tốt hơn rất nhiều nếu để dịch bệnh bùng phát.

Trải qua gần 2 năm chống dịch, chúng ta đã ngộ ra nhiều điều. Khi phải căng mình chống dịch mới thấy giá trị của những ngày bình yên. Thế nên khi đang kiểm soát tốt dịch bệnh thì hãy cố gắng duy trì. Trong dịp nghỉ lễ này, nhiều địa phương dù đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn có công văn yêu cầu các ngành, địa phương và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Trong đó đặc biệt lưu ý không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp để khống chế không để dịch bệnh xâm nhập. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ “Ai ở đâu thì ở đó”, tuyệt đối không đi ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ mắc dịch.

Bài học đã rút ra, trong chống dịch cẩn thận không bao giờ thừa. Trong thời gian qua, một số nơi người dân còn chủ quan, thờ ơ trước tình hình phức tạp của dịch bệnh. Cơ quan chức năng ngày nào cũng nhắc nhở, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hay thỉnh thoảng lại bắt vụ thanh niên tụ tập hát hò, nhậu nhẹt giữa mùa dịch.

Đó là những hành động đi ngược lại với những nỗ lực chống dịch của bao người. Và những vụ việc vi phạm quy định phòng, chống dịch bị xử lý rất nghiêm, nếu làm lây lan dịch bệnh còn bị xử lý hình sự. Dịch dã đang rất nguy hiểm, mỗi người hãy tiết giảm nhu cầu của mình, đừng nghĩ “Ở nhà là yêu nước” là khẩu hiệu hô hào mà nên coi đó là biện pháp chống dịch hữu hiệu.

Xuân Hòa