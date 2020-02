Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, đoàn kết một lòng, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc giàu có, phồn vinh (*)

(Diễn văn của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc).

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam!

- Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể Nhân dân!

Trong niềm vui, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, hôm nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc - đây là một sự kiện quan trọng mở đầu cho chuỗi các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương bạn, lãnh đạo Quân khu 2, cùng toàn thể đại biểu khách quý và các tầng lớp Nhân dân về dự buổi Lễ trọng thể này. Xin gửi tới các đồng chí, các quý vị đại biểu lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong buổi Lễ trang trọng hôm nay, với tấm lòng kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của Cách Mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Bác luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc. Hình ảnh và những lời căn dặn của Người trong 8 lần về thăm, làm việc tại tỉnh đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với mỗi chúng ta.

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng đã có những đóng góp và hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong suốt 70 năm qua đã luôn phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Cách đây tròn 90 năm, ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức Cộng sản ở nước ta là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đất nước thống nhất, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược biên giới ở phía Bắc và phía Tây Nam, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN.

Qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, ngày càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhìn lại những thành quả vẻ vang của Đảng trong suốt 90 năm xây dựng và phát triển, chúng ta càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - một Đảng chân chính và cách mạng, luôn một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng; là thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của truyền thống đoàn kết, quật cường, anh dũng của dân tộc được hun đúc qua mấy ngàn năm, dồn tụ, thăng hoa và phát triển lên một tầm cao mới; là thắng lợi của Đảng ta, với tư cách và vị thế vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân lao động, ra đời, chiến đấu và hy sinh vì dân tộc, vì đất nước, vì Nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Vĩnh Phúc là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ đầu công nguyên cho đến thời đại Hồ Chí Minh, thời kỳ nào Vĩnh Phúc cũng có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng danh trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào mùa Xuân Canh Tý năm 40 sau Công nguyên - một mốc son mở đầu cho truyền thống bất khuất, kiên cường, quyết tâm đòi lại quyền độc lập, tự chủ của dân tộc; là vị tướng tài Trần Nguyên Hãn (xã Sơn Đông - huyện Lập Thạch) có công lớn trong chiến thắng lừng lẫy Xương Giang, Đông Quan; là Nguyễn Thái Học (xã Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường) khởi xướng và lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 và nhiều bậc danh nhân, đại thần nổi tiếng trị quốc bình thiên hạ, văn chương lỗi lạc được lưu danh trong sử sách, ghi tên tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Vĩnh Phúc đã sớm lĩnh hội được đường lối cách mạng, tháng 10/1933, Chi bộ đồn điền Tam Lộng (xã Hương Sơn - huyện Bình Xuyên) - chi bộ đầu tiên của Vĩnh Phúc được thành lập. Xuất phát từ yêu cầu của phong trào cách mạng, tháng 3/1940, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập Ban vận động liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên do đồng chí Lê Xoay làm Bí thư và ngày 12/2/1950 Chính phủ ra Nghị định hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, ngày 26/1/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Suốt 29 năm hợp nhất, Nhân dân hai tỉnh đã kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và đóng góp cho tiền tuyến lớn miền Nam, làm nên một Vĩnh Phú anh hùng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến. Hàng chục vạn người con Vĩnh Phúc đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, trong đó hàng vạn người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương; nhiều người để lại một phần xương máu nơi chiến trường, mang trên mình thương tật suốt đời. Nhiều hành động quả cảm của các anh hùng, liệt sĩ là những người con ưu tú của Vĩnh Phúc đã dựng nên hình tượng đẹp về Anh bộ đội Cụ Hồ, góp phần tạo nên sức mạnh, ý chí của người lính trên chiến trường.

Trong xây dựng CNXH, nhân dân Vĩnh Phúc luôn thể hiện tinh thần cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất ổn định đời sống. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã đề ra chủ trương về "Khoán hộ" trong sản xuất nông nghiệp, đó là sự đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để hơn 20 năm sau, ngày 5/4/1988, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới quản lý kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Sau 29 năm hợp nhất, thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và chính thức hoạt động từ ngày 1/1/1997. Kể từ thời khắc ấy, Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về CNH, HĐH đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa VII. Và từ đó đến nay, phát huy truyền thống, tiếp nối ý chí, sự sáng tạo, quyết tâm của các thế hệ đi trước, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào.

Có thể khẳng định và ghi nhận:

Trên con đường phát triển, Vĩnh Phúc đã đi đầu trong đổi mới tầm nhìn, xuất phát từ lòng tự tôn, tự trọng, từ ý chí tự lực, tự cường, vì sự phát triển bền vững và phồn vinh, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Từ một tỉnh nghèo thuần nông với trên 90% dân số làm nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt trên 110 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người thấp, đạt trên 2 triệu đồng/người/năm và chỉ có 91 doanh nghiệp hoạt động với số vốn đăng ký 57 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã nhất quán lựa chọn con đường đổi mới để phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiều nhiệm kỳ đều đã xác định: Tập trung phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là nền tảng trong quá trình phát triển; kinh tế nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư với phương châm "Doanh nghiệp đến đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân Vĩnh Phúc"; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao, bình quân đạt 13,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, với tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm 92,6%; tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ còn 7,4%. Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng và tăng lên 60,5 lần so với năm 1997; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng/người/năm, gấp 47 lần so với ngày đầu tái lập. Vĩnh Phúc là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa nhiều năm liền chỉ đứng sau Thủ đô Hà Nội. Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, thu nội địa vượt mốc 30 nghìn tỷ đồng, gấp 307 lần so với năm 1997. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn đều đạt cao; những năm học gần đây, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Vĩnh Phúc luôn nằm trong top đầu cả nước; kết quả thi học giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 xếp thứ 4 toàn quốc, với 4 giải nhất, 34 giải nhì và là tỉnh có tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải cao nhất nước; nhiều học sinh Vĩnh Phúc đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế và khu vực; Vĩnh Phúc là tỉnh duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố có 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,46%. Quốc phòng được củng cố, tăng cường gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cũng trên con đường đổi mới và phát triển, Vĩnh Phúc đã nhìn xa, chú trọng thu hút, trọng dụng nhân tài để tỏa rộng, vươn cao cùng cả nước.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, với hệ thống giao thông thuận tiện, Vĩnh Phúc xác định, muốn đi xa, muốn tỏa rộng nhất định phải đồng hành cùng cả nước, cổ vũ và đồng hành cùng các doanh nghiệp; phải liên kết giữa các địa phương, kết nối giữa các vùng; thu hút các tập đoàn lớn, đồng thời chú trọng phát triển các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa để cùng nhau phát triển.

Với những cơ chế, chính sách hấp dẫn, với sự chỉ đạo sâu sát, linh hoạt, thuyết phục của các cấp lãnh đạo, sau 23 năm thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nếu như ngày đầu tái lập chỉ có 8 dự án FDI thì nay đã có 384 dự án đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, 755 dự án DDI và trên 10.600 doanh nghiệp được thành lập. Các khu công nghiệp phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động, trong đó có lao động của các tỉnh đến làm việc như: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tây cũ, Thái Nguyên, Hà Nam… Đến năm 2020, Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp và con số này sẽ tăng lên trong tầm nhìn đến năm 2030. Nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thành công tại Vĩnh Phúc như: Honda, Toyota, Piaggio,

Sumitomo, Sun group, Lạc Hồng, FLC, Flamingo, Sông Hồng thủ đô, Thép Việt Đức… Hiện có 152 sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh ở Vĩnh Phúc được xuất khẩu ra nước ngoài. Các dự án đó không chỉ đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động khu vực nông thôn, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhiều chính sách về an sinh xã hội được thực hiện, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước có cơ chế, chính sách miễn thủy lợi phí, miễn học phí cho học sinh mầm non từ những năm 2015.

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ đã chứng tỏ, Vĩnh Phúc coi phát triển kinh tế trước hết vì sự phát triển xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân là xác đáng và phù hợp. Thu hút nhiều dự án đầu tư, nhưng không thu hút đầu tư bằng mọi giá, làm tổn hại môi trường sinh thái, phải lấy bảo vệ môi trường làm căn cơ để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời giữ ổn định xã hội là quan điểm nhất quán, không thay đổi trong quá trình phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Để có được những thành công như hôm nay, Vĩnh Phúc luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các phương diện chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được chú trọng thực hiện toàn diện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ ở nhiều nhiệm kỳ theo hướng bám sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương thông qua việc vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng được tăng cường và nâng cao theo lộ trình đổi mới và hội nhập; chỉ đạo đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng bộ tỉnh lấy đoàn kết, sáng tạo và đổi mới là rường cột căn bản để Nhân dân đồng thuận, tất cả vì sự phát triển chung của tỉnh là bài học luôn đúng trong 70 năm qua và cả trong tương lai.

Nhìn lại 23 năm tái lập tỉnh, chúng ta khẳng định: Những thành tựu đáng tự hào đó là sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và hiện thực hóa công cuộc đổi mới ở Vĩnh Phúc; là sự đổi mới, sáng tạo, dân chủ và kỷ cương của Đảng; là tinh thần Việt Nam bất khuất và kiên trung, tự tôn, trọng thị không cam chịu đói nghèo lạc hậu.

Tổng hòa lại, đó là kết quả của đổi mới tư duy, tầm nhìn và sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để Vĩnh Phúc tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Vĩnh Phúc, như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng; Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh… Và, hôm nay, tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) - Đây là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Vĩnh Phúc vững bước đi lên và cũng là trách nhiệm để Vĩnh Phúc vươn lên giành nhiều thắng lợi mới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Nhân dân!

Trong niềm vinh dự hôm nay, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ Vĩnh Phúc trong suốt những năm qua. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua nhiều thế hệ đã dành nhiều tình cảm cho Vĩnh Phúc; cảm ơn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã phối hợp, sẻ chia cùng với tỉnh. Và, trân trọng biết ơn các thế hệ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp công sức và trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, con em Vĩnh Phúc trong và ngoài nước luôn hướng về quê hương, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Vĩnh Phúc nhiều thời cơ, thuận lợi mới; đồng thời vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết một lòng, khát vọng vươn lên, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc “thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi Người về thăm tỉnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng tỉnh tròn 70 tuổi, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề bài phát biểu do Tòa soạn đặt.