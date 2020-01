UBND TỈNH VĨNH PHÚC: SỞ Y TẾ: Số 97/SYT-NVY V/v Công bố số điện thoại Đường dây nóng của Sở Y tế Vĩnh Phúc

Thực hiện Văn bản số 98/KCB- QLCL&CĐT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã có Công văn số 95/SYT- NVY ngày 30/01/2020 Công bố danh sách các sở y tế trực thuộc sở có khả năng thu dụng và điều trị bệnh Viêm phổi do Corona. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Viêm phổi do Corona virus, đề nghị các sở; ban ; ngành; đoàn thể; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, khi có thông tin về tình hình dịch bệnh đề nghị liên hệ số điện thoại Đường dây nóng của Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965.071.010 để phối hợp.

KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Lập