Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam làm việc và chúc Tết Công an Vĩnh Phúc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 22/1/2020 (tức ngày 28 Tết), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc



Tại buổi làm việc, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kết quả thực hiện các mặt công tác Công an trong thời gian qua của Công an Vĩnh Phúc, đặc biệt là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công tác triển khai phương án đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng chí đề nghị toàn lực lượng Công an Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt TTATXH, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc; nhiệm vụ trước mắt cần tập trung toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết nguyên đán Canh Tý 2020 cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Trước thềm năm mới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc Tết các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, đạt được nhiều thành tích mới trong công tác. Tiếp đó, đồng chí Thứ trưởng đã thông tin về chiến công, thành tích và kết quả bước đầu của lực lượng Công an cả nước trong triển khai thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Canh Tý 2020. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an hết sức nặng nề. Để thực hiện thật tốt nhiệm vụ này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an Vĩnh Phúc cần tập trung thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán phải đảm bảo tốt tình hình ANTT, duy trì quân số trực ban, trực chiến đấu; tăng cường các biện pháp công tác, đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để nhân dân đón tết an vui, hạnh phúc và an toàn.

Hương - A.Thu

(CA tỉnh)