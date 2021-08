Tiếp tục chi Quỹ bình ổn để giảm giá mỗi lít xăng hơn 600 đồng từ chiều 26/8

Chiều 26/8, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần, theo đó xăng giảm hơn 600 đồng/lít.

Xăng, dầu giảm giá từ 15 giờ chiều 26/8. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.891 đồng/lít (giảm 607 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 950 đồng/lít thì giá sẽ tăng 343 đồng/lít và giá bán là 20.841 đồng/lít).

Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 21.131 đồng/lít (giảm 550 đồng/lít so với giá hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 15.667 đồng/lít (giảm 506 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 14.762 đồng/lít (giảm 417 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.055 đồng/kg (giảm 350 đồng/kg so với giá hiện hành).

Thời gian áp dụng mức giá bán mới do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 26/8.

Theo Bộ Công Thương, biến chủng mới của dịch bệnh COVID-19 làm các nước phải tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại cùng với việc đồng USD tăng giá đã khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm trong tuần giữa tháng 8.

Tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao.

Lần này, liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG một cách phù hợp và điều hành giảm giá đối với tất cả các loại xăng dầu ở mức từ 350 - 607 đồng/lít/kg. Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 343 đồng/lít so với giá hiện hành.

Khổng Oai

