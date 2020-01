Ấm áp “Tết quân dân”

Ngày 19/1/2020, tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Đảng ủy, UBND phường tổ chức chương trình “Tết quân dân” - Xuân Canh Tý năm 2020.

Chương trình "Tết quân dân năm 2020" ở phường Tiền Châu. Ảnh Trường Khanh

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và thắt chặt hơn mối đoàn kết quân dân, chương trình “Tết quân dân” được tổ chức nhiều năm gần đây đã trở thành nét đẹp truyền thống của quân đội nói chung và của LLVT tỉnh nói riêng. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân địa phương với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: Tổ chức gói bánh chưng và tặng bánh cho các gia đình chính sách, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; khen thưởng cho các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2020 của phường Tiền Châu; tặng 81 suất quà cho gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020;…

Qua chương trình nhằm tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” - “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời qua đó nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của LLVT tỉnh trong thế hệ trẻ và cán bộ, chiến sĩ LLVT; động viên các gia đình có con em đang công tác tại biên giới, hải đảo, chuẩn bị nhập ngũ yên tâm; tạo không khí đoàn kết, gắn bó quân dân giữa LLVT và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thái Quỳnh