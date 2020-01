Tết Nguyên đán 2020 sẽ mưa rét hơn năm ngoái

Dự báo, trong các ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khả năng có không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc và Trung Bộ.

Dự báo miền Bắc và Trung Bộ đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong mưa, rét. Ảnh: TTXVN



Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ ngày 29 - 30 tháng Chạp sẽ có đợt gió mùa đông bắc. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa, rét.

Trời sẽ chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù từ khoảng 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh vào ban đêm và sáng, trưa, chiều trời nắng ấm.

Trong các ngày Tết Nguyên đán, khả năng có không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ ban đêm từ 14 - 17 độ C, ban ngày 18 - 21 độ C. Khu vực Trung Bộ ban ngày có mưa và mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 19 - 22 độ C.

"Ở các tỉnh miền Bắc, Tết Nguyên đán năm nay sẽ lạnh hơn và đậm chất xuân hơn so với Tết năm ngoái. Khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế thời tiết chủ yếu nhiều mây, sáng sớm có lúc mưa rào, trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm (nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C). Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 - 29 độ C.

Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, trời nắng. Các tỉnh miền Nam thời tiết cơ bản tốt, không mưa, ngày nắng, Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, Tây Nguyên từ 25 - 28 độ C, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Trên biển, ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Xuân Hòa

(Theo TTXVN)