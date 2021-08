Sẵn sàng cho cuộc trường kỳ chống dịch

Sau Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày. Một số tỉnh, thành phố khác thì kéo dài thời gian giãn cách các địa phương dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cuộc chiến với dịch Covid-19 bước vào giai đoạn quyết liệt; các biện pháp mạnh đang được triển khai để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa xã hội trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới và dự báo chưa thể kết thúc. Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến lâu dài, cam go với dịch bệnh.

Đợt dịch lần thứ tư với sự xuất hiện của biến thể Delta đã phá vỡ kịch bản chống dịch của nhiều quốc gia như nhận định của Tổ chức Y tế thế giới. Tính đến hôm nay, toàn thế giới đã có gần 214 triệu người mắc Covid-19; dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,4 triệu người. Ở Việt Nam, số người mắc và tử vong tăng vọt trong đợt dịch này; hiện đã có hơn 369 nghìn người mắc, 9 nghìn người tử vong.

Công tác phòng, chống dịch được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, kịp thời; các địa phương triển khai quyết liệt, nhân dân đồng lòng, chung sức và đạt được những kết quả quan trọng. Chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng, chống dịch hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác chống dịch, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch và các hoạt động kinh tế - xã hội; tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của nhân dân.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo địa phương đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua để rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được, dự báo đúng tình hình.

Cùng với đó, hoàn thiện phương án, kịch bản phù hợp với tình hình mới, kể cả tính đến trường hợp xấu nhất; không để dịch lan rộng, nhất là những khu vực trọng yếu như Thủ đô Hà Nội, các khu đô thị lớn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp...

Tập trung nguồn lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân khu cách ly, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện chiến lược vắc xin để tiêm diện rộng.

Chúng ta đang nỗ lực, quyết liệt dập dịch, đồng thời chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến lâu dài với dịch bệnh. Trong cuộc chiến này, quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho nhân dân. Tại Công điện số 1102 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh rằng bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Và nhân dân có vai trò hết sức quan trọng.

Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Thứ nữa, phải bảo vệ sản xuất, duy trì phát triển kinh tế. Chỉ có phát triển kinh tế chúng ta mới có nguồn lực duy trì được hoạt động của xã hội và các mục tiêu an sinh, đồng thời có nguồn lực để chống dịch. Có thể nói, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm qua, nước ta có thể đạt mức tăng trưởng 5,8% trong năm nay.

Để duy trì phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh không đơn giản. Thứ nhất cần đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và phân phối sản phẩm; thứ hai phải đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động…Chúng ta đã tính toán để đảm bảo các yếu tố này và dù dịch bệnh có phức tạp nhưng việc khôi phục sản xuất diễn ra rất nhanh như ở Bắc Ninh và Bắc Giang vừa qua.

Mặt khác, cần có phương án cụ thể, linh hoạt trong việc duy trì sản xuất, đời sống nhân dân khi thực hiện giãn cách xã hội diện rộng. Vừa rồi, khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, việc lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu thời gian đầu có sự lúng túng. Tuy nhiên, sau đó có sự chấn chỉnh nên đã tốt hơn.

Về sản xuất, phương châm 3 tại chỗ cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp;người lao động có thể duy trì 1 cung đường 2 địa điểm, lưu trú ở vùng xanh an toàn. Về cung ứng hàng hóa thiết yếu, ngoài thực hiện quy định luồng xanh, cần có lực lượng chuyên biệt (bộ đội, công an, cán bộ địa phương) như đang thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện giãn cách triệt để là hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình túi an sinh, túi thuốc cho người điều trị tại nhà cũng rất phù hợp. Người dân yên tâm ở yên trong nhà, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Vĩnh Phúc triển khai vùng xanh an toàn dịch bệnh; duy trì phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Mỗi địa phương là một vùng xanh, cả nước sẽ an toàn trước đại dịch Covid-19.

Xuân Hòa