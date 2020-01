Sự kiện nổi bật 14/1/2020

1.Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức bổ nhiệm Thủ tướng mới



Cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu với báo giới tại Seoul ngày 17-12-2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)



Ngày 14-1-2020, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chính thức bổ nhiệm cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun làm Thủ tướng mới của nước này.

2.Lực lượng miền Đông Libya tuyên bố ngừng bắn: Bước ngoặt quan trọng

Cuộc nội chiến ở Libya kéo dài đẩy đất nước này lún sâu vào khủng hoảng



Cuộc nội chiến tại Libya, mà cộng đồng quốc tế lo ngại sẽ biến quốc gia Bắc Phi này thành một ''Syria thứ hai'' vừa có một bước ngoặt quan trọng. Đó là lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) đóng ở miền Đông do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo đã tuyên bố ngừng bắn kể từ 0h ngày 12-1-2020 theo lời kêu gọi của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

3.Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc

Mỹ gỡ bỏ mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc ngay trước thềm lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1



Theo FT, ngày 13-1-2020 ( theo giờ địa phương), chính quyền Mỹ đã chính thức gỡ bỏ quyết định gắn mác thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc mà Washington áp đặt lên Bắc Kinh từ mùa hè năm ngoái. Đây là động thái nhằm giảm bớt căng thẳng khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang hướng tới ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần này.

4.Đưa vào khai thác tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn tuyến Bắc Giang - Chi Lăng mới được hoàn thành. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)



Sáng 14-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã ký Quyết định 79/QĐ-UBND công bố việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn từ Km45+100 đến Km109+660.

5.Vingroup sẽ không thành lập hãng hàng không Vinpearl Air

Vingroup vẫn duy trì mảng đào tạo phi công



Tập đoàn Vingroup vừa công bố đã gửi văn bản lên Bộ Giao thông - Vận tải chính thức xin rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Đây là bước đi nhất quán trong việc tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược là “công nghệ và công nghiệp” của Vingroup.

6.Bắc Bộ nhiều mây, trời lạnh và nồm ẩm

Khu vực Bắc Bộ hôm nay (14-1-2020) sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi có nơi 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-22 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)