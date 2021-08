Sự kiện nổi bật 24/8/2021

1. Nhiều quốc gia gấp rút đưa công dân rời khỏi Afghanistan



Nhật Bản ngày 23-8 đã điều 1 máy bay quân sự đến Afghanistan để sơ tán công dân. Theo Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, nước này sẽ điều thêm nhiều máy bay đến Afghanistan không chỉ để đón công dân Nhật Bản mà còn sơ tán những người Afghanistan làm việc cho Đại sứ quán hoặc các phái bộ của Nhật Bản.

2. ADB cảnh báo Covid-19 đe dọa nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 24-8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Các chỉ số chính của châu Á và Thái Bình Dương 2021”, trong đó quan ngại về việc đại dịch Covid-19 đang đe dọa tiến triển của khu vực trong việc hướng tới những chỉ tiêu then chốt trong các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) năm 2030 của Liên hợp quốc.

3. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm chính thức Việt Nam vào hôm nay (24-8)

Hôm nay (24-8), Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm chính thức Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á. Sự kiện này được xem là động thái nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng thực chất và bền vững hơn.

4. Đồng chí Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 24-8, kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Một trong số đó là việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong...

5. Bộ Công Thương chỉ thị khẩn tăng cường quản lý xuất, nhập khẩu một số mặt hàng chiến lược

Ngày 23-8, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước.

6. Hà Nội tiếp nhận và chuyển giao hỗ trợ 50 máy thở, 550.000 bộ test Covid-19

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị

Ngày 24-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6. Bắc Bộ giảm nhiệt mát dịu, nhiều vùng có mưa dông

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên hôm nay (24-8), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến ngày 26-8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

