Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy Lập Thạch

Chiều 13/1/2020, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.



Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lập Thạch chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh





Năm 2019, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, vì vậy, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các lĩnh vực kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 13%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 18% so với dự toán được giao. Sau 10 năm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay, 18/18 xã của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được chú trọng. Năm 2019, có 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Chất lượng giáo dục trong các nhà trường đi vào thực chất, trọng tâm, phù hợp với đặc điểm từng bậc học. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2018-2019 đạt hơn 99%. 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, hoạt động của cấp ủy từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Năm 2019, toàn huyện giảm được 28 tổ chức Đảng; phát triển được 148 đảng viên mới.

Huyện ủy Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên. Trong đó, khiển trách 44 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, khai trừ khỏi Đảng 3 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Lập Thạch đạt được trong năm 2019. Chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế của huyện cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, huyện Lập Thạch cần tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ quan trọng nhất của cấp ủy các cấp là lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế phải có giải pháp, định hướng để khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương. Nhìn nhận thực tế các nguyên nhân khiến Lập Thạch vẫn chưa phát triển mặc dù có tiềm năng lớn, từ đó có chiến lược phát triển phù hợp. Xây dựng mối đồng thuận, đoàn kết thống nhất từ huyện đến cơ sở trong tất cả các nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong huyện và mỗi đồng chí lãnh đạo phải có quyết tâm, khát vọng lớn để tự chủ về kinh tế, đưa Lập Thạch trở thành huyện giàu trong tỉnh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo tốt an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh- quốc phòng, nhất là công tác tổ chức, kiểm tra giám sát của Đảng. Sẵn sàng thay thế, cho nghỉ, thậm chí kỷ luật các cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt khi Lập Thạch được chọn làm Đại hội điểm của tỉnh, kiên quyết không bố trí vào cấp ủy các đảng viên không đủ tiêu chuẩn, năng lực hạn chế. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo để đảm bảo đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng các đại biểu tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lập Thạch. Ảnh Khánh Linh

Tại hội nghị, Huyện ủy Lập Thạch đã khen thưởng cho 6 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trước đó, nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Nguyễn Khánh