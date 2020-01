Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Sáng 11/1/2020, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.



Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh

Tiếp, làm việc với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh





Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ một số nét về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công và chuẩn bị cho nhân dân đón Tết. Theo đó, năm 2019, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Toàn bộ 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP đạt 8,05%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt gần 120 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,5 lần so với bình quân cả nước.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà Tết cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh





Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Đảng đạt kết quả tốt, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Ảnh Khánh Linh





Các chính sách an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công.

Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo tổ chức tốt việc chăm lo đời sống hộ chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, bảo trợ xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Cụ thể là tỉnh quyết định nâng mức quà tặng đối với đối tượng chính sách người có công, hỗ trợ Tết cho tất cả hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng số 48.430 đối tượng và trên 30 đơn vị được hỗ trợ, thăm hỏi và tặng quà Tết với tổng kinh phí trên 38,9 tỷ đồng…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước với nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng mạnh; lạm phát ở mức thấp nhất ba năm qua; thu ngân sách đạt cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới đi trước kế hoạch hai năm với 54% số xã trên cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng ghi nhận sự quan tâm của tỉnh với người nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm 2020. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống hộ nghèo, gia đình chính sách..., giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống, trước mắt là đón Tết Canh Tý đủ đầy, yên vui…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với tỉnh nhà. Tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gặp gỡ và trao hàng trăm suất quà Tết cho đại diện các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn không chỉ những người có mặt trong buổi tặng quà mà tất cả người dân Vĩnh Phúc đều đón Tết cổ truyền ấm cúng, vui tươi, tràn đầy niềm tin vào tương lai tốt đẹp của dân tộc.

Quang Nam