Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, giá trị trong các phiên thảo luận tại hội nghị (*)

(Trích phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh khai mạc kỳ họp lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI).

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 để thảo luận, cho ý kiến về: (1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, (2) Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; (3) Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; (5) Tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên năm 2019; (6) Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; (7) Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu khách mời lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

1- Về Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 2020 của Tỉnh ủy

Về KT-XH: Tại kỳ họp thứ 29 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có Kết luận số 161 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trên cơ sở nội dung đã được thảo luận, thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó có cập nhật các số liệu về kinh tế - xã hội đến hết năm 2019.

Điểm nổi bật là sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 đến nay, chúng ta đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nền kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả cao, vượt kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện nhiệm vụ then chốt - xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo (từ đổi mới về nhận thức; về cách thức ban hành nghị quyết; về cách thức lãnh đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát; đến đổi mới trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên...). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, Vĩnh Phúc là tỉnh được Tiểu Ban Điều lệ Đảng, Đại hội XIII chọn để khảo sát làm cơ sở thực tiễn để Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn bộ các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, về xây dựng Đảng chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Năm 2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn (kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm ngày thành lập tỉnh), chúng ta không chỉ có trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm mà còn là năm cuối phải về đích các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 nhằm đặt nền tảng quan trọng cho giai đoạn 2021-2025; đồng thời, lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Tại Hội nghị hôm nay, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2019, chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và tham gia bổ sung những vấn đề phát sinh về kinh tế - xã hội cần quan tâm chỉ đạo, nhất là lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân trong năm 2020.

2 - Về Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là một trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở Đảng bộ tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đã minh chứng cho việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ tỉnh. Để xây dựng dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có cùng chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, nhất là năm chúng ta tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ báo cáo và dự thảo Chương trình, tham gia, đóng góp ý kiến để công tác kiểm tra, giám sát và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 thực sự đạt hiệu quả cao hơn.

3 - Về nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm đến việc nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội của tỉnh. Sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế của tỉnh nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thu nhập của người dân từng bước nâng cao, phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, mặc dù là tỉnh thu ngân sách cao, có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm bình quân đầu người cao, nhưng thu nhập bình quân đầu người của người dân Vĩnh Phúc vẫn còn thấp so với các tỉnh, thành trên cả nước và các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng (thu nhập bình quân đầu người so với GRDP bình quân đầu người bằng 49,4%, đứng thứ 8 trong 10 tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 24 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước).

Xuất phát từ thực tế đó, câu hỏi: “Làm sao để đời sống người dân được nâng lên tương xứng với thành quả tăng trưởng?” đã luôn là nỗi trăn trở trong các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa nội dung này vào chương trình xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy, quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập và giao Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết. Trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án và Nghị quyết đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, phản biện, lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, chuyên gia cao cấp, nhà khoa học, nhà quản lý của Trung ương và của tỉnh. Tiếp thu ý kiến tham gia, Ban Thường vụ hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày hôm nay. Xin ý kiến Tỉnh ủy về chủ trương, về các nội dung của Đề án và dự thảo Nghị quyết.

4 - Về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ năm 2019 từ ngày mùng 2 đến mùng 3/1/2020. Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, nghiêm túc, góp ý thẳng thắn, chân tình, mang tính xây dựng, đoàn kết, không né tránh khi chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng thời, kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ thống nhất kết luận sau Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ trước; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong năm 2020. Báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; bản kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2020, đề nghị các đồng chí nghiên cứu.

Để bảo đảm thời gian và chất lượng kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến sẽ chia ra thành 6 Tổ kiểm điểm, mỗi Tổ do một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chủ trì. Sau kiểm điểm, đồng chí chủ trì sẽ báo cáo khái quát kết quả kiểm điểm của các đồng chí Tỉnh ủy viên trong nhóm trước Hội nghị. Đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước cán bộ, đảng viên và nhân dân để tự giác thực hiện nghiêm túc. Từ kết quả kiểm điểm hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ biểu quyết đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2019.

5 - Về chất vấn và trả lời chất vấn

Thực hiện Quyết định 158 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng và Hướng dẫn số 07 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện việc chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã có Văn bản số 3108 ngày 26/12/2019 về việc đăng ký chất vấn tại hội nghị (đề nghị gửi trước ngày 3/1/2020), đến nay, Ban Thường vụ nhận được 01 ý kiến chất vấn về giải quyết đất dịch vụ và quản lý đất đai. Đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên phát huy dân chủ, thực hiện việc chất vấn theo quy định, góp phần nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

6 - Cũng tại Hội nghị này, Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến việc bổ sung quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 26 ngày 18/10/2019 và Hướng dẫn số 06 ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

Những nội dung thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, cũng là những vấn đề lớn và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến các tổ chức Đảng, cá nhân và được dư luận quan tâm.

Hầu hết tài liệu hội nghị đã gửi trước tới các đồng chí, vì vậy, để tăng thời gian thảo luận, tôi đề nghị các đồng chí được phân công báo cáo trước hội nghị cần trình bày hết sức ngắn gọn, cô đọng để Hội nghị dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, thảo luận. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết thảo luận thẳng thắn, chân thành, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề bài phát biểu do Tòa soạn đặt.