Công an huyện Vĩnh Tường được thưởng 50 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19/8 , lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2021); trao thưởng Công an huyện số tiền 50 triệu đồng, đồng thời khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Nguyễn Xuân Quang trao thưởng cho Công an huyện

Trong những năm qua, Công an huyện Vĩnh Tường đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm, TNXH, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ, phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây, Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hữu Tuyên sinh năm 1970 ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch; tiến hành bắt giữ 14 đối tượng tụ tập đánh bạc trong mùa dịch tại nhà của Phan Văn Tăng (sinh năm 1993, ở xã Nghĩa Hưng); phân công cán bộ chiến sỹ tuần tra, kiểm soát xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện...

Những chiến công, thành tích trên của Công an huyện đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân địa phương giữ vững thành quả trong phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tin,ảnh: Mai Anh