Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 2/1/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.



Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà



Cùng dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Năm 2019, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và ban chỉ đạo các địa phương dần đi vào nền nếp; công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn. Công tác phòng, chống tội phạm đạt được những thành tích rất nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 7%, có 51/63 địa phương giảm; nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: trộm cắp, cướp giật tài sản. Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm được giải quyết tốt.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với đơn vị chức năng triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm, tập trung đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Đã điều tra, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 80%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 94%; triệt phá 2.245 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng truy nã. Đã điều tra, khám phá 175 vụ tội phạm mua bán người, bắt 229 đối tượng.

Phát hiện, xử lý 14.356 vụ phạm tội về kinh tế, 1.710 vụ buôn lậu; 298 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 118 vụ, 126 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học. Phát hiện, xử lý 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng hơn 10% so với năm 2018) với 26.471 tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát hiện, xử lý 22.814 vụ, bắt 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy.

Về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 các cấp đã nắm, nhận diện được tình hình và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm, đáp ứng cơ bản mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018); thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 20.118 tỷ đồng; khởi tố 1.883 vụ (tăng 30% so với cùng kỳ), 2.231 đối tượng (tăng gần 35% so với cùng kỳ). Trong đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 5.629 vụ việc; thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 33 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.237 vụ, 1.623 đối tượng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 các cấp đạt được trong năm 2019, góp phần làm giảm tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có sự chuyển biến quan trọng, cơ bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt trong cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm niềm tin đối với cơ quan hành chính, cán bộ, công chức.

Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, công tác điều tra cơ bản, công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đề xuất hoàn thiện thể chế trong công tác phòng chống tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ nội dung các văn bản chỉ đạo về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn đảm bảo ANTT năm 2020... xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể nhằm kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng; quản lý người nghiện ma túy; phòng ngừa tội phạm nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý thị trường...

Bạch Dương