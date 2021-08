Phát động Phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18/8, tại UBND xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.



Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang; Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Vĩnh Tường chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Trường Khanh



Nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, an dân, an ninh với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh phát động Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Với vai trò nòng cốt là các tổ liên gia tự quản, Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tích cực thi đua với 4 nhiệm vụ trọng tâm “2 xây, 2 chống”.

Trong đó, “2 xây” là xây dựng ý thức tự giác chấp hành thông điệp “5K” của Bộ Y tế và thông điệp “5K, 5T” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

“2 chống” là chống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; chống để lọt người ở ngoài tỉnh, nhất là người ở những tỉnh có dịch vào địa bàn dân cư, mà không được kiểm soát, cách ly y tế kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân trong thời gian qua đã chung sức, đồng lòng và trách nhiệm cùng các cấp, các ngành chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương lực lượng công an tỉnh đã sáng tạo, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động rất thiết thực, ý nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là vai trò của mô hình Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở để cùng nhau vượt qua đại dịch nguy hiểm này.

Thời gian tới, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lớn xâm nhập, bùng phát tại địa bàn tỉnh, do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể cơ sở.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu thương “lá lành đùm lá rách” sẵn sàng cùng nhau vượt qua đại dịch; lực lượng công an tập trung đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Kim Hiền