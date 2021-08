Thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2021), hôm qua (17/8), Đoàn công tác của Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo với tổng giá trị quà tặng hơn 10 triệu đồng.

Đại diện Phòng Tham mưu, Công an tỉnh trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đạo Trù

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp đỡ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn cả nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Thảo My