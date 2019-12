Năm 2019: Số người chết do TNGT trong cả nước giảm trên 5%

Sáng 28/12/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019, triển khai kế hoạch năm ATGT 2020.



Tham dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà





Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2019, công tác bảo đảm TTATGT đạt được những kết quả tích cực song vẫn còn nổi lên nhiều thách thức mới, nhất là TNGT ở mức cao, xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm ATGT. Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến cụ thể, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm TTATGT trong năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019, công tác bảo đảm TTATGT được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các địa phương tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp cho tình hình TTATGT có những chuyển biến tích cực, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, lần đầu tiên kể từ năm 2014, số người chết do TNGT giảm trên 5%. Thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, Bộ GTVT và các sở GTVT siết chặt quản lý ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải, nâng cao an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen TNGT. Lực lượng công an các địa phương liên tục tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải... góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông của xe ô tô khách và mô tô, xe máy. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Về tình hình TNGT, toàn quốc xảy ra 17.626 vụ, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 5,06%; số người chết giảm 7,15%; số người bị thương giảm 6,42%. Có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2018, trong đó có 22 địa phương giảm trên 10% số người chết; còn 5 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trên địa bàn tỉnh (từ 16/12/2018- 15/12/2019), xảy ra 43 vụ TNGT, làm 34 người chết, 35 người bị thương. So với năm 2018, giảm 1 vụ, 1 người chết, 5 người bị thương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TTATGT trong cả nước năm 2019 vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng...

Năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai bằng nhiều giải pháp quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Chủ đề Năm ATGT là “Đã uống rượu, bia không lái xe” với mục tiêu giảm TNGT từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu bia; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, trong đó trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; các quy định, chế tài xử phạt vi phạm về TTATGT; vận động cán bộ, công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT; hiệu lực, hiệu quả tuần tra kiểm soát. Huy động lực lượng, với nòng cốt là cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông, ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý... Đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; bảo đảm hạ tầng thông suốt, an toàn cho người dân đón Xuân và tham dự các lễ hội.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị: Các địa phương chú ý thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; rà soát các điểm thường xuyên ách tắc, điểm đen về TNGT...

Bạch Dương