Khen thưởng Công an huyện Sông Lô đã triệt phá vụ vận chuyển hơn 1 tấn pháo nổ

Chiều 22/12/2019, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sông Lô đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1 tấn pháo nổ.



Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và UBND huyện Sông Lô khen thưởng, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an huyện Sông Lô. Ảnh Trường Khanh



Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, sau một thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình, khoảng 18 giờ, ngày 21/12/2019, Công an huyện Sông Lô bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1992, ở xã Đình Chu (Lập Thạch) có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép từ tỉnh Hà Giang về địa bàn huyện Sông Lô để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ 1 xe ô tô BKS: 15C-18.532; 1.000 quả pháo trứng có trọng lượng 29,796 kg; dàn pháo hoa nổ loại 36 quả trọng lượng 539,7 kg; dàn pháo hoa nổ loại 43 quả, trọng lượng 480,69 kg; tổng trọng lượng 1.050,186 kg pháo. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đây là vụ vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển pháo nổ rất nghiêm trọng, lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình đấu tranh, bắt giữ.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thượng tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sông Lô. Đồng chí yêu cầu Công an huyện Sông Lô tiếp tục chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, cùng sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án, lãnh đạo công an tỉnh, UBND huyện Sông Lô đã khen thưởng, chúc mừng tập thể Công an huyện và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh với tội phạm. Đây là nguồn động viên, khích lệ kịp thời để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

Lê Thảo