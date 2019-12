Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII

Sáng 19/12/2019, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.



Các đồng chí: Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định những kết quả huyện Vĩnh Tường đạt được năm 2019 là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phân tích rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ của huyện giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, giúp HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua các nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần phát triển KT-XH của huyện trong những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình nhiệm vụ KT-XH năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, báo cáo nêu rõ: Năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng tình hình KT-XH của huyện đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 13.900 tỷ đồng, tăng 11,21% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, trong đó, công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 54,5%; dịch vụ 32,32%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 13,16%; thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.141 tỷ đồng (đạt 241,63% dự toán năm và bằng 101,78% so với cùng kỳ).

Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Cụm công nghiệp Đồng Sóc, đường trục trung tâm huyện, Trung tâm hội nghị huyện, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường…

Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà xếp thứ nhất tỉnh; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, 26/26 xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, huyện Vĩnh Tường đề ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt gần 15.500 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 16.200 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 72.847 tấn; 87% số gia đình, 85% thôn, làng, tổ dân phố, 98% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; 85,5% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng nơi quy định; 62% người dân qua đời được người thân sử dụng hình thức hỏa táng; giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động (trong đó, xuất khẩu lao động 500 người); thu nhập bình quân đạt 50,5 triệu đồng/người/năm.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp xem xét, cho ý kiến vào 15 báo cáo, tờ trình liên quan đến các lĩnh vực: Phát triển KT-XH; thu - chi ngân sách; đầu tư công; công tác xây dựng cơ bản; kết quả công tác của các cơ quan khối nội chính; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; các Tờ trình ban hành Nghị quyết năm 2020, Nghị quyết các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện; báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội, Pháp chế, HĐND huyện. Thực hiện phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về vấn đề phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 20/12/2019, kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Vĩnh Tường sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông; thông qua 9 dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tin, ảnh Thúy Hường