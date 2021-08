Rà soát nhanh, hỗ trợ sớm cho lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19

Trên cơ sở Nghị quyết số 68, mới đây, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhờ được cụ thể hóa các quy định, việc rà soát đối tượng, tiến tới thực hiện chi trả hỗ trợ cho lao động tự do được nhiều địa phương đánh giá thuận lợi, mang tính khả thi cao.



Qua rà soát bước đầu, chợ Vĩnh Yên có hơn 500 tiểu thương nằm trong diện buôn bán nhỏ lẻ được chi trả hỗ trợ.





Quy định, hướng dẫn rõ ràng

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc về việc triển khai thực Nghị quyết số 68, một số lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH ở các huyện, thành phố cho biết việc rà soát để chi trả hỗ trợ cho lao động tự do cơ bản thuận lợi, bởi quy định đối tượng rõ ràng, cụ thể hơn so với năm 2020.

Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Sông Lô Lê Thanh Dự cho biết: "Việc UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tự do giúp các địa phương triển khai nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Ngay cả thủ tục hồ sơ cũng quy định rất rõ nên người lao động biết họ phải hoàn thiện các loại giấy tờ gì, nội dung như thế nào để đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Qua rà soát cho thấy, phần lớn số lao động tự do ở huyện Sông Lô tập trung vào đối tượng người bán hàng rong, thu gom phế liệu. Từ ngày 10/8, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Sông Lô đã tăng cường về các xã, thị trấn để hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Dự khẳng định, nhờ có tính khả thi cao trong thực hiện chính sách, năm nay, số lao động tự do được chi trả hỗ trợ ở huyện Sông Lô sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với năm 2020.”

Theo quy định, hợp lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng (chi trả một lần) khi bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội, cách ly xã hội hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để phòng, chống dịch Covid-19…

Các đối tượng phải làm một trong các loại công việc như bán hàng rong; buôn bán nhỏ lẻ; thu gom rác, phế liệu; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; tự làm hoặc làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (cụ thể là cắt tóc, gội đầu, phòng tập yoga, gym, spa làm đẹp); hàng quán ăn uống bán tại chỗ; nhà nghỉ; khách sạn; cửa hàng; cửa hiệu; sạp hàng; kiot thuộc diện hàng không thiết yếu phải đóng cửa theo quy định…

Đảm bảo tiến độ và cam kết trách nhiệm

Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Đảo Đinh Trung Hiếu cho biết: “Ngay sau khi Sở LĐ-TB&XH có văn bản hướng dẫn, chúng tôi đã triển khai việc rà soát đối tượng đến các địa phương. Để đảm bảo tiến độ, sớm thực hiện chi trả hỗ trợ cho các lao động tự do, nhiều địa phương đã làm việc cả ngày nghỉ.

Nhờ được tháo gỡ khó khăn, có hướng mở trong các quy định, năm nay, việc rà soát đối tượng có thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến xác định thu nhập, xác nhận tạm trú đối với lao động tự do. Trên cơ sở đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Đảo tiếp tục đề nghị Sở LĐ-TB&XH có hướng tháo gỡ để triển khai hiệu quả chương trình này”.

Chủ tịch UBND xã Đại Đình, huyện Tam Đảo Trần Quốc Bình cho biết: “Năm 2020, cả thị trấn chỉ có vài trường hợp lao động tự do được chi trả hỗ trợ do quy định bị thắt chặt. Cụ thể, đối với các hộ buôn bán nhỏ lẻ quy định phải có giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế, nhưng phần lớn người dân không đáp ứng được điều kiện này nên không được hỗ trợ.

Năm nay, quy định này vẫn thực hiện, nhưng chỉ áp dụng trên một số đối tượng nên sẽ có nhiều lao động tự do được thụ hưởng chính sách hơn. Qua rà soát, đến nay, thị trấn Đại Đình có hơn 100 lao động tự do nằm trong diện đối tượng được thụ hưởng chính sách, trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục họp, xét các trường hợp để trình UBND huyện Tam Đảo thẩm định hồ sơ.

Để đảm bảo chi trả hỗ trợ đúng đối tượng, các tổ dân phố phải có biên bản cam kết, chịu trách nhiệm đối với từng trường hợp lao động tự do ở địa bàn mình quản lý. Trong tuần này, thị trấn Đại Đình sẽ hoàn tất việc rà soát, bình xét đối tượng lao động tự do để thực hiện chi trả hỗ trợ trong thời gian tới".

Trên tinh thần địa phương nào rà soát, xét duyệt hồ sơ xong trước sẽ được thực hiện chi trả hỗ trợ trước, thời điểm này, các huyện, thành phố đang yêu cầu các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ công việc để sớm triển khai chính sách hỗ trợ.

Mức hỗ trợ tuy không lớn, song lại rất có ý nghĩa và cần thiết đối với lao động tự do trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân.

Được biết đến nay, các địa phương trong tỉnh đã rà soát được hơn 50.000 lao động tự do. Dự kiến, đợt 1 chi trả hỗ trợ cho lao động tự do sẽ thực hiện xong trước ngày 30/8.

Bài, ảnh: Hà Trần