Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên cả nước và trên địa bàn tỉnh, hôm nay (10/8), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2189 về việc ban hành “Quy định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Quy định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ rõ phạm vi điều chỉnh quy định về cơ sở vật chất, khung nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người cách ly, người phục vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung; các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Đối tượng thực hiện nhiệm vụ là cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, công an nhân dân làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và lực lượng huy động tình nguyện khác (nếu có).

Đối tượng phải thực hiện cách ly là người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19 trong trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế; các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế; các đối tượng khác theo quy định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, cấp huyện.

Địa điểm thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung bao gồm doanh trại quân đội, công an; trường học, khu ký túc xá của trường học; khu nhà ở của nhà máy, xí nghiệp; khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng; khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng; các khu vực khác có thể sử dụng làm cơ sở cách ly (nhưng phải lưu ý có các phòng riêng biệt, không sử dụng khu nhà đa năng không có phòng riêng biệt, nhà thi đấu thể thao trong nhà)...

Điều kiện trong cơ sở cách ly phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu; đảm bảo thông thoáng khí; có các phòng cách ly riêng biệt; đảm bảo an ninh, an toàn; đảm bảo phòng, chống cháy nổ. Thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế hậu cần và vận chuyển chất thải đi xử lý. Đảm bảo bố trí lắp đặt hệ thống camera trong cơ sở cách ly tập trung để tăng cường quản lý giám sát việc tuân thủ và đảm bảo an toàn trong cơ sở cách ly. Thời gian cách ly theo quy định hiện hành.

Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung do UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố.

Quy định cũng hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức thiết yếu đảm bảo trong cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch; chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của các lực lượng trong cơ sở cách ly; trách nhiệm người quản lý, chủ các cơ sở được dùng làm khu cách ly tập trung...

Thúy Nga