Phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, sự tích cực thực hiện của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,05%, đạt mức kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, trong đó thu nội địa ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng; 100% các xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm được quan tâm; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh

Tuy nhiên, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục: Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra nhưng thu nhập và đời sống của nhân dân còn chưa cao; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm; hoạt động xúc tiến đầu tư chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, việc làm còn nhiều bất cập, chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế còn chưa đồng đều, ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề chậm được khắc phục. Tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen”, cờ bạc, trật tự an toàn giao thông tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường...

Vì vậy, đồng chí đề nghị, các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về những kết quả đạt được trong năm 2019 trên tất cả các mặt công tác; phân tích các tồn tại, hạn chế; khó khăn, bất cập; tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cho năm 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND năm 2019; báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh và các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Thảo luận, xem xét các chuyên đề, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đặc biệt là các chuyên đề về ban hành chính sách đã đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và khả thi chưa? Cần bổ sung nội dung gì? Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan trình bày báo cáo ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, giám sát và chất vấn. Tại phiên giám sát, các đại biểu sẽ xem và nghe báo cáo bằng hình ảnh, đây là một trong những hoạt động đổi mới tại kỳ họp, nhằm cung cấp thêm cho đại biểu những dẫn chứng cụ thể, sinh động và phong phú để đại biểu có thêm thông tin giám sát tại kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Xuân Hòa