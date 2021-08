Tiếp tục phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Hôm nay, Vĩnh Phúc phát hiện thêm 1 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh từ ngày 27/4 đến nay lên 232 trường hợp. Ca mắc mới trong ngày có địa chỉ ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca dương tính T.T.T.A ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã được cách y tế tập trung tại Trung tâm Thanh, thiếu nhi huyện Tam Dương.



Hiện Bệnh viện dã chiến tỉnh đang điều trị cho 99 trường hợp, trong ngày có 5 trường hợp chuyển đến Cơ sở điều trị Covid-19 huyện Yên Lạc. Cơ sở điều trị Covid-19 huyện Yên Lạc điều trị cho có 30 trường hợp. Tổng số bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh cộng dồn 97 trường hợp. Số bệnh nhân tử vong tích lũy 1 trường hợp.

Tổng số các trường hợp đang giám sát y tế lũy tích 73.840 trường hợp. Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) hiện đang cách ly 206 người; tích lũy 3.643 người (tăng 5). Số trường hợp đi về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác 8.601 người (tăng 69); đang cách ly tập trung 2.348 trường hợp; đang cách ly tại nhà 2.841 trường hợp.

Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 bắt đầu từ ngày 27/7. Tính đến ngày 6/8, lũy tích 23.933 liều, đạt 95,7%; dự kiến hoàn thành trước ngày 11/8.

Về công tác đảm bảo điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, bệnh viện tuyến tỉnh sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 dự kiến 544 người; bệnh viện tuyến huyện sẵn sàng các cơ sở điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện, tổng 450 giường.

Toàn tỉnh có 27 cơ sở đang có các trường hợp thực hiện cách ly y tế. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới, sẵn sàng các địa điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân.

Về công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, trong ngày, có 7 lượt người nước ngoài đến địa bàn tỉnh khai báo tạm trú với mục đích làm việc. Hiện, toàn tỉnh có tổng số 2.542 người nước ngoài làm việc, thăm thân tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, trường học; chưa phát hiện trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh.

Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 1 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động; 1 doanh nghiệp cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hữu Tuyên, sinh năm 1970 ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Nguyễn Hữu Tuyên có hành vi điều khiển xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe có giấy ưu tiên (luồng xanh), khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra, đối tượng không chấp hành, cố tình dừng xe gây cản trở giao thông rồi bỏ chạy.

Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 26 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đề nghị cảnh cáo 1 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 32 trường hợp số tiền 31 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 8 trường hợp số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách tại chỗ và 1 cơ sở massage không tạm dừng hoạt động số tiền 17,5 triệu đồng; 2 doanh nghiệp số tiền 30 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lực lượng công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 16 chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra 8.872 lượt phương tiện, 12.653 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 430 xe đến từ các vùng có dịch; khai báo y tế điện tử 4.762 lượt.

Phát hiện, bàn giao địa phương xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 1 trường hợp ở xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường nghi nhiễm bệnh do có 2 lần test nhanh dương tính với Covid-19 (đến nay trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính); 9 người từ tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đi cách ly tập trung; 1 trường hợp lái xe đưa đón công nhân liên tỉnh từ tỉnh Tuyên Quang đến tỉnh Vĩnh Phúc không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

