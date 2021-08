Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 từ đầu tháng 7/2021 đến nay, gồm Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Yên Lạc, Công an phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và Công an thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.



CBCS Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh.





Các cá nhân được khen thưởng gồm Đại úy Đàm Anh Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông; Trung úy Trịnh Xuân Vượng, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Thiếu tá Trần Văn Độ, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Trung tá Nguyễn Hải Tùng, Trưởng Công an thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Đại úy Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.

Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trên các mặt công tác phòng dịch, xác minh truy vết, xử phạt vi phạm, kiểm soát tại các chốt giao thông, đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly tập trung...

