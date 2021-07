Tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân

Những ngày qua, thông tin người chiến sĩ công an huyện Tam Đảo tình nguyện hiến máu cứu sống đối tượng đang tạm giam qua cơn nguy kịch lan truyền khắp nơi, khiến nhiều người rất nể phục và cảm động trước hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của anh. Đó là Đại úy Nguyễn Ngọc Duy, Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Tam Đảo.

Đại uý Nguyễn Ngọc Duy, Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Tam Đảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Dương Hà

Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Ngọc Duy khi anh đang cùng đồng nghiệp tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để cấp căn cước công dân (CCCD). Khi chúng tôi ngỏ ý muốn viết về anh,

Duy cười hiền, khiêm tốn: "Trong hoàn cảnh đó chắc hẳn ai cũng làm như tôi, hành động nhỏ bé của tôi có là gì so với những đồng đội đang ngày đêm quên mình chiến đấu với tội phạm, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân”. Với tác phong nhanh nhẹn, nụ cười hiền lành, thân thiện, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện cảm động đầy tình người của anh.

Hôm đó, khi đang cùng các đồng nghiệp thu thập hồ sơ và trả CCCD cho công dân, được tin đối tượng Lò Văn Dung – đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra tại Công an huyện Tam Đảo đang trong cơn nguy kịch, cần phải được truyền máu gấp vì xuất huyết tiêu hóa.

Được biết, đối tượng Lò Văn Dung, sinh năm 1990, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy ngày 20/7/2021.

Ngày 27/7, đối tượng có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng đi ngoài ra máu, được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo sơ cứu và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám, điều trị.

Quá trình kiểm tra, đối tượng Lò Văn Dung được xác định bị xuất huyết tiêu hóa cấp kết hợp thiếu máu bẩm sinh, nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lúc này, bệnh viện lại không còn nhóm máu phù hợp với đối tượng.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra 2 phương án: một là chuyến đối tượng lên tuyến trên để tiến hành truyền máu; hai là phát động phong trào hiến máu ngay tại đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, với thể trạng của Lò Văn Dung hiện rất yếu, nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, đây lại là đối tượng đang tạm giam, việc chuyển đối tượng lên tuyến Trung ương là điều khó khăn. Vì vậy phương án 2 được xem là giải pháp tối ưu nhất lúc này.

Sau khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Đảo đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tình nguyện hiến máu. Khi biết nhóm máu của mình trùng với nhóm máu của đối tượng, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy đã tình nguyện xung phong hiến máu. Từ nguồn máu của Duy, đã giúp đối tượng Lò Văn Dung qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

“Khi cho đi là mình đang nhận lại” là quan niệm sống của Đại uý trẻ Nguyễn Ngọc Duy, bởi thế, khi còn là sinh viên, Duy đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Hơn 10 năm trong nghề, gần như năm nào Đại úy Nguyễn Ngọc Duy cũng tham gia hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đảo phát động. Anh chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu, nhưng lần hiến máu này lại khác biệt".

Trung tá Dương Văn Hiền, Phó Trưởng Công an huyện Tam Đảo cho biết: Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo. Mỗi năm đơn vị có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu.

Tuy nhiên, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy là trường đầu tiên tham gia hiến máu trực tiếp cứu sống đối tượng đang bị tạm giam của đơn vị. Cùng với Đại úy Nguyễn Ngọc Duy còn có 3 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã tình nguyện làm các xét nghiệm, thủ tục, sẵn sàng hiến máu trong trường hợp cần thiết. Đây là hành động rất ý nghĩa, nhân văn thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào do ngành, đơn vị phát động, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có lối sống chan hòa, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng nghiệp, được nhiều người yêu mến.

Trong chiến dịch cấp CCCD, mặc dù đang đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng Đại úy Nguyễn Ngọc Duy vẫn tích cực tham gia tổ cấp CCCD tại đơn vị, thường xuyên cùng các đồng nghiệp trong đội làm việc đến 2-3 giờ sáng để phục vụ nhu cầu của công dân, đảm bảo tiến độ cấp CCCD theo kế hoạch cấp trên.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy nhiều lần được phân công vào khu cách ly tập trung của huyện Tam Đảo, trực tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện, tuy khó khăn, vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng anh luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tình nguyện hiến máu, cứu giúp đối tượng đang tạm giam qua cơn nguy kịch là nghĩa cử cao đẹp của chàng Đại úy Nguyễn Ngọc Duy đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kim Ngân