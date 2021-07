Thảo luận tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII: Hiến kế ngăn dịch, phát triển kinh tế

Với nội dung thảo luận xoay quanh việc đưa ra những đánh giá cụ thể, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Đa số các đại biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh lần thứ XVII đều cho rằng: Mặc dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên nếu tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh thì việc tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là có thể thực hiện được. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh được coi là một giải pháp căn cơ để thực hiện được mục tiêu trên.

Nỗ lực ngăn chặn dịch

“Chống dịch như chống giặc” đó là quan điểm được rất nhiều đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII nhắc đến khi thảo luận ở tổ và hội trường. Điều đó thêm một lần nữa cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của các địa phương nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Ông Phan Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên tham luận. Ảnh Khánh Linh

Khẳng định “ thành phố Phúc Yên đã và đang rất quyết liệt trong công tác phòng chống dịch”, đại biểu Phan Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên cho biết: Trước nguy cơ tiềm ẩn về lây nhiễm và bùng phát dịch Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn. Thành phố Phúc Yên đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia chống dịch với công thức “phát hiện-truy vết-khoanh vùng-cách ly- điều trị tích cực hiệu quả”. Nâng cấp chiến lược trong công tác phòng chống dịch từ “điều tra, truy vết, xét nghiệm” sang “bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn”.

Thực hiện tốt phương châm chống dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh , thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ, Phúc Yên đã chủ động thành lập 9 khu cách ly với quy mô hơn 2 nghìn giường. Lập 48 chốt với hơn 600 người tham gia kiểm soát…

Bà Nguyễn Hồng Nhung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lập Thạch





Để nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lập Thạch cho rằng: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành của người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng. Đây là một trong những chìa khóa hữu hiệu, phát huy sâu rộng sức mạnh toàn dân, là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

“Thực tế đã chứng minh trong nhiều đợt dịch, tổ phòng chống Covid cộng đồng hoạt động vô cùng hiệu quả, góp phần đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Có thể nói tổ phòng chống Covid cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, sự sáng tạo của Nhân dân trong cuộc chiến chung đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa chính quyền và Nhân dân, qua đó tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc”-đại biểu Nguyễn Hồng Nhung khẳng định.

Ông Lê Hồng Trung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Vĩnh Yên

Đánh giá cao những thành quả của tỉnh đã đạt được trong công tác phòng, chống Covid-19 trong thời gian qua. Đại biểu Lê Hồng Trung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Vĩnh Yên thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đưa ra nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, nhất là sự nguy hiểm của những biến chủng Covid-19 mới đang xuất hiện.

Đại biểu Trung đề nghị bên cạnh các giải pháp đã được tỉnh đề ra, các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để nhanh chóng chuyển tải các văn bản chỉ đạo cũng như cơ chế, chính sách của tỉnh tới nhân dân, từ đó, tạo sự đồng thuận, chủ động ứng phó, giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh.

Đề nghị ưu tiên phòng chống dịch thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt là trong các khu công nghiệp đảm bảo người dân có công ăn việc làm; quản lý các nguồn lây khi vào tỉnh từ các vùng dịch trở về có cơ chế hỗ trợ thêm cho tổ phòng chống Covid cộng đồng.

Tăng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân và ưu tiên tính mạng của người dân; triển khai gói hỗ trợ người dân đối với đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Lê Hồng Trung khẳng định: Cùng với thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vắc xin được coi là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến mới khá phức tạp, việc đảm bảo tiến độ, tỷ lệ, hiệu quả của công tác tiêm chủng được ngành y tế Vĩnh Phúc đẩy mạnh triển khai với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó, góp phần kịp thời phòng chống dịch.

Duy trì phát triển kinh tế

Song song với mục tiêu ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thực hiện các biện pháp, giải pháp để phát triển kinh tế xac hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo là nội dung được các đại biểu thảo luận rất sôi nổi tại các phiên thảo luận trong kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII.

Phần đông các ý kiến đều cho rằng: Đề nghị xem xét chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng trong điều kiện có Covid xảy ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai các biện pháp giải pháp để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên





Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên cho rằng Vĩnh Phúc là một trong số ít tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn về tính bền vững của nền kinh tế, nhất là khi một số chỉ tiêu về thu hút đầu tư nguồn vốn FDI, giải ngân đầu tư công, dịch vụ và du lịch chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo những hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào khu vực FDI, chưa chuyển biến mạnh mẽ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tụt hạng, cách mạng công nghiệp 4.0 chưa triển khai được ở nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những khó khăn này, đại biểu cho rằng cần triển khai thực hiện song song các kịch bản phòng, chống dịch theo từng cấp độ để UBND tỉnh áp dụng các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Huấn đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lạc





Thảo luận tại hội trường về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Huấn, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lạc cho rằng: Một trong những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo là cần đẩy mạnh đầu tư công để tạo động lực thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ. Tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, các khu công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại huyện Yên Lạc hiện đang triển khai một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên do nguồn vốn thực hiện chủ yếu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất nhưng các Luật vẫn chồng chéo chưa thống nhất nên tiến độ vẫn còn khá chậm. “Rất mong tỉnh có hướng dẫn cụ thể để cấp huyện có căn cứ thực hiện quy hoạch khu đất đấu giá phục vụ sự phát triển của địa phương”-đại biểu Nguyễn Thị Huấn đề nghị.

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề cập đến một số hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm, đại biểu Lê Đăng Tâm, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sông Lô đề nghị bổ sung một số giải pháp, nhất là đẩy mạnh đầu tư công để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Chúng ta tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội với tinh thần thực hiện nhất quán chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường, mặc dù dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách thuận lợi, tuy vậy UBND tỉnh nên xây dựng các kịch bản cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch và thực hiện mục tiêu kép.

Ông Lê Đăng Tâm đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sông Lô

“Cần có giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững; tạo sức cạnh tranh, nâng tỷ lệ đóng góp trong tổng thu ngân sách từ lĩnh vực thu ngoài quốc doanh…”-đại biểu Lê Đăng Tâm kiến nghị.

Đề cập đến những giải pháp về thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm, ông Đàm Hữu Khanh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường cho rằng cần làm tốt công tác quản lý thuế để nâng cao số thu ngân sách Nhà nước; đối với những khoản chi không thực hiện hoặc chưa thực sự bức thiết cần linh hoạt điều chuyển cho những khoản chi quan trọng, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép.

Bên cạnh đó đại biểu Khanh kiến nghị: Tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; có giải pháp giúp địa phương khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cán bộ công chức, viên chức; có cơ chế hỗ trợ thêm cho các Tổ Covid cộng đồng và các đối tượng đang tham gia phòng, chống dịch…

Tại các phiên thảo luận, về cơ bản đa số các đại biểu đều tán thành với đánh giá tại các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan trình kỳ họp và cho rằng, mặc dù trong điểu kiện kinh tế xã - hội bị tác động rất lớn bởi nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng nền kinh tế của tỉnh vấn phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2020; thu NSNN đạt trên 62 % dự toán. Đi đôi với phát triển kinh tế là tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên nhiều đại biểu cũng cho rằng UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân về nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: Thu hút đầu tư nguồn vốn FDI; tỷ lệ giải ngân đầu tư công; giải quyết việc làm cho người lao động…

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh





Giải trình một số nội dung chủ tọa kỳ họp yêu cầu về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 225 vụ phạm tội, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng công an đã điều tra 233 vụ, đạt trên 91,3%, trong đó, 100% các vụ trọng án đều được điều tra, làm rõ, không để xảy ra án oan, sai.

Tuy nhiên, một số loại tội phạm như: Tội phạm xâm hại tình dục, tổ chức đánh bạc, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường, lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo qua mạng… đang có chiều hướng gia tăng. Ông Khoa cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới các loại tội phạm này gia tăng là do nhận thức pháp luật của người dân chưa tốt, mặt khác, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lối sống thực dụng, văn hóa phẩm có nội dung bạo lực, đồi trụy đã tác động trực tiếp đến một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Khoa cho biết: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng, địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn





Khẳng định nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Tỉnh rất quan tâm, có chính sách ưu đãi thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Tiếp tục xem xét hỗ trợ liên kết sản xuất, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh, nhất là những sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị nông sản. Từ năm 2019 đến nay, Vĩnh Phúc đã có 40 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong năm nay sẽ làm hồ sơ công nhận thêm 20 sản phẩm. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh có thêm những giải pháp, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 70 - 80 sản phẩm, trong đó, có nhiều sản phẩm cấp quốc gia, hướng tới xuất khẩu.

Thiệu Vũ

(lược ghi)