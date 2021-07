Ngày mai, 30/7: Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày mai, 30-7-2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Hai.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe và thảo luận Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tóm tắt công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV; Thông báo tóm tắt của ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2020).

Kỳ họp dự kiến thông qua các nghị quyết: Nghị quyết thông qua phương án phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức, thu hút, trọng dụng người có tài năng và chính sách đặt hàng chuyên gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm học 2021-2022; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về phân bổ chi tiết các khoản chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc (nguồn ngân sách địa phương); Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 155/2014/NQ- HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi công trình dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng không triển khai thực hiện; Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích rừng để triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.303, đoạn từ KM7+00 đến KM9+00; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch đến đê tả sông Lô; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn nối từ đường Vành đai 4 đi đê tả sông Hồng; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả Ngạn đoạn từ cầu Vân Tập đến cầu ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi cầu Phương Trù; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL.2C đến QL.2B; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305; Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn dự án: Đường trục Đông - Tây, đoạn nối từ đường vành đai 3 với đường vành đai 4 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; Nghị quyết về bãi bỏ lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết vê thông qua Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề tại kỳ họp cuối năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

Dự kiến kỳ họp bế mạc vào ngày 31/7. Báo Vĩnh Phúc sẽ tường thuật trực tuyến phiên khai mạc, phiên thảo luận tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp trên Báo Vĩnh Phúc điện tử tại địa chỉ: WWW.baovinhphuc.vn./.

Đỗ Hoàng Hanh