Đón công dân trở về từ tâm dịch: Chính sách nhân văn trọn nghĩa, vẹn tình

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã có thư ngỏ gửi đến người dân Vĩnh Phúc đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành viết: "Đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và trong nước. Ở Việt Nam đã có 58/63 tỉnh, thành phố xảy ra dịch bệnh với mức độ khác nhau, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam làm ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và cuộc sống của người dân trong đó có bà con Vĩnh Phúc sinh sống. Thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bà con đang phải đối mặt khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại các địa phương.... Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con được an toàn trong thời gian dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị bà con: 1. Đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong điều kiện dịch bệnh để cùng vượt qua đại dịch nguy hiển này. 2. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, của các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và của các cơ quan, địa phương sở tại. Hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc hoặc đến những nơi đông người khi không thực sự cần thiết; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong suốt thời gian dịch bệnh. 3. Trường hợp cần thiết phải trở về quê hương trong điều kiện hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng tiếp nhận, đón tiếp bà con ân cần, chu đáo; bố trí nơi ăn ở, cách ly được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bà con và các công dân phải tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cụ thể: Liên hệ với gia đình hoặc trực tiếp số điện thoại đường dây nóng tại các huyện/thành phố để được các cơ quan chuyên môn của tỉnh đưa đón chu đáo, chăm sóc an toàn khi trở về quê hương. Phải được xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định trước khi về nhà và gặp gỡ bất kỳ ai trong gia đình, hàng xóm hay người thân...".