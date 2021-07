Sáng 23/7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường gồm các đồng chí: Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường; Kiều Xuân Thọ, Trưởng Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính đã tiếp xúc với cử tri 16 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Tường.





Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI.

Cử tri huyện Vĩnh Tường bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển KT-XH của huyện và của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh đề xuất cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức của người dân tại các nút giao thông trên địa bàn xã Tam Phúc với quốc lộ 2C; xử lý triệt để tình trạng một số phương tiện giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông…

Trả lời với cử tri huyện Vĩnh Tường, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa cho biết, HĐND tỉnh sẽ đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện xem xét lắp đặt thêm hệ thống đèn cảnh báo, gờ giảm tốc, từng bước nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Đồng thời, sẽ đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực đèn đỏ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT.

Đối với các kiến nghị khác sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường và đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường tổng hợp, chuyển các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Minh Nguyệt