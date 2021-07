Công an tỉnh: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng hơn 200 suất quà cho người có công với cách mạng ở xã Phú Xuân

Ngày 22/7, tại xã Phú Xuân, Công an tỉnh phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).



Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao quà tặng các gia đình chính sách tại xã Phú Xuân. Ảnh: Trường Khanh





Tại “Hành trình tri ân”, hơn 200 người là thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ… trên địa bàn xã Phú Xuân đã được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã đếm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Hiên, thôn Đại Phúc 1, xã Phú Xuân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ Hoàng Thị Hiên sống vui, khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Những ngày qua, lực lượng công an tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với các mạng. Những hoạt động thiết thực này góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình người có công đã không tiếc máu, xương vì độc lập, tự do của dân tộc.

Kim Hiền