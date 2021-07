Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh dự hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên

Chiều 21/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận, cho ý kiến vào kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trà Hương



Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp cấp bách để ứng phó với dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, từ ngày 14/5 đến nay không phát hiện ca nhiễm mới.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa duy trì các hoạt động sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của thành phố đạt trên 42.200 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nông nghiệp tăng 2,3%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,7%; dịch vụ, thương mại tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách toàn thành phố ước đạt trên 486,8 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch và đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được quan tâm đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chú trọng, đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia; các chính sách lao động, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới được 28 đảng viên, xét công nhận 99 đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng cho 103 đảng viên và trao 140 Huy hiệu Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục lãnh, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. UBND thành phố tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết với Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội.

Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế; nâng cao năng lực quản lý đất đai, đô thị.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động MTTQ và các đoàn thể; triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phúc Yên đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt lưu ý các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn trên địa bàn; kiểm soát tốt di biến động của công dân địa phương đi, đến từ vùng dịch, nhất là những người trở về từ các tỉnh phía Nam.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế theo kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, lưu ý chỉ đạo triển khai với các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, của thành phố; thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Cùng với đó, thành phố cần tập trung hoàn chỉnh Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến năm 2045, làm cơ sở để định hướng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội thành phố trong thời gian tới.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Phúc Yên cần tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh chuẩn bị tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ vào tháng 11 tới trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí cũng đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cần quyết liệt hơn trong công tác cán bộ; tăng cường lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng hoạt động về cơ sở; tích cực vận động, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thu Thủy