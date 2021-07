Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV: Thông qua 11 nghị quyết

Ngày 20/7, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác.



Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV. Ảnh: Dương Chung





Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp và nhân dân, 6 tháng đầu năm 2021, cùng với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Vĩnh Tường đã đạt những kết quả tích cực, bảo đảm "mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 7.880 tỷ đồng, tăng hơn 12,5% so cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách đạt cao, ước thực hiện 330 tỷ đồng, đạt hơn 67% so dự toán năm 2021.

Huyện đã chỉ đạo thẩm định 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 50,34ha để triển khai nhiều công trình, dự án lớn; tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính được tăng cường; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, để đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời, biểu quyết thông qua 11 dự thảo nghị quyết quan trọng, giúp tạo thêm cơ sở pháp lý để các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang đề nghị các ban của HĐND huyện, UBND huyện, các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường Nguyễn Xuân Quang trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc” tặng nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh và nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường Lỗ Tất Chánh. Ảnh: Dương Chung





Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định.

Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch; nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo...

Tại kỳ họp, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, 2 cá nhân của huyện có những công lao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”.

Thúy Hường