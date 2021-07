Thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng năm 2021 của cơ quan tư pháp

Chiều 19/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân và Cục thi hành án dân sự tỉnh.



Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Thị Minh Hiên kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Dương Hà





Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố mới 555/878 bị can, tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó, các tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội chiếm tỷ lệ 38%; tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 35,7%; tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 26,1%; tội phạm về tham nhũng chức vụ chiếm tỷ lệ 0,2%.

Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tiếp tục được nâng lên. Không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%.

Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được triển khai thường xuyên, chất lượng ngày càng được nâng lên, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót của các cơ quan tư pháp, các hoạt động tư pháp; các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành đều được đảm bảo chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh thụ lý 3.682 vụ, việc; trong đó, đã giải quyết, xét xử 2.321 vụ, việc (đạt 63,1%). Trong quá trình giải quyết, tòa án đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Từ ngày 1/11/2020 đến 30/4/2021, tổng thụ lý của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh là 5.027 việc, trong đó, kỳ trước chuyển sang 1.952 việc, thụ lý mới 3.075 việc; đã thi hành xong 2.832 việc, đạt 66%.

Các cơ quan thi hành án dân sự đã quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 81 trường hợp, giảm 9 trường hợp so với cùng kỳ. Cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết dứt điểm và không có vụ việc khiếu nại tố cáo về thi hành dân dân sự...

Kết luận buổi thẩm tra, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Minh Hiên đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân về số lượng án tăng; cần thống nhất số liệu trong báo cáo giữa các đơn vị và quan tâm đến công tác kiến nghị, kháng nghị.

Đối với báo cáo của ngành Tòa án nhân dân tỉnh cần bổ sung số liệu, kết quả và nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải quyết các vụ, việc dân sự, án hành chính còn thấp.

Đối với Cục Thi hành án dân sự cần làm rõ thêm số lượng vụ việc, những khó khăn trong quá trình thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát tổng thể giai đoạn từ năm 2016 đến nay, số lượng vụ việc khó khăn phức tạp, số lượng tiền, xác định rõ nguyên nhân vì sao chưa thì hành án được, từ đó đưa ra giải pháp để giải quyết.

Thanh Tuyền