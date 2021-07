Vĩnh Tường triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, chính quyền 6 tháng cuối năm

Chiều 16/7, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.



Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải trao Bằng khen tặng đồng chí Nguyễn Thị Ghi vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.



6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, cả hệ thống chính trị của huyện đã quyết liệt vào cuộc triển khai, thực hiện “mục tiêu kép”, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 12,56% so cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách đạt hơn 330 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 47%, là huyện giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tỉnh.

Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và có chuyển biến tích cực.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%.

Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy như thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, chỉ tiêu về xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ tiêu về xây dựng 3 xã không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, tín dụng đen; giải phóng mặt bằng được 2 dự án, cưỡng chế giải phóng mặt bằng 5/12 vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm.

Đồng thời thống nhất, 6 tháng cuối năm 2021 sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Vĩnh Tường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế địa phương cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí đề nghị, cùng với việc chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ, ký cam kết và tổ chức kiểm tra, giám sát tới từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu về phát triển đảng viên; rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, công trình trọng điểm; giải quyết dứt điểm những điểm nóng về an ninh trật tự và các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ghi, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đông, xã Phú Đa đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Thúy Hường