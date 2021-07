Huyện ủy Tam Dương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 15/7, Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.



Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trường Khanh





Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 huyện Tam Dương chỉ rõ kinh tế 6 tháng đầu năm của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định.

Tổng giá trị sản xuất đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 860 tỷ đồng, bằng 116% dự toán tỉnh giao và bằng 96% dự toán HĐND huyện giao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện. BTV Huyện ủy thành lập mới 1 chi bộ, quyết định kết nạp 53 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 46 đảng viên dự bị.

Công tác lãnh đạo xây dựng, củng cố chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Đến nay, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được chú trọng củng cố, kiện toàn; kết quả công tác quản lý, điều hành được nâng lên, kỷ cương hành chính được được giữ nghiêm.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được BTV Tỉnh ủy giao năm 2021, BTV Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai ký cam kết thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Định kỳ hằng tháng, Thường trực, BTV Huyện ủy nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của các đại biểu, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị không chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được BTV Tỉnh ủy giao thuộc lĩnh vực đầu tư công; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường GPMB... Tiếp tục giải quyết các tồn tại về đất đai, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Toàn huyện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự ở những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”, các điểm phức tạp mới về an ninh, trật.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa II gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Hoàng Nga