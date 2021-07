Kết thúc môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Đề thi môn Toán nhẹ nhàng, kỳ vọng đạt điểm cao

16h ngày 7/7, buổi thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã kết thúc với môn thi Toán, thời gian làm bài 90 phút.



Các thí sinh tại điểm thi THPT Tam Đảo kết thúc môn thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Kim Ly





Theo số liệu tổng hợp của Sở GDĐT, ở môn thi Toán, toàn tỉnh có 13.889/14.047 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, đạt 99,71%. 41 thí sinh vắng thi, trong đó, 24 thí sinh được miễn thi, 2 thí sinh ốm, bị tai nạn trước kỳ thi, đủ điều kiện đặc cách theo quy chế, 15 thí sinh vắng thi không có lý do.

Theo báo cáo nhanh của các Trưởng điểm thi, buổi thi thứ 2, không có trường hợp thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện tốt, do đó, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường, không có trường hợp thí sinh ho, sốt nên không phải sử dụng phòng thi dự phòng.

Đánh giá về đề thi, nhiều giáo viên và thí sinh nhận định đề thi môn Toán nhẹ nhàng, có phân hóa ở những câu cuối, rất sát với đề minh họa mà Bộ GDĐT từng công bố, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh đang căng thẳng, nhiều học sinh phải ôn tập online.

Minh Hường