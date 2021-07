Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề

Chiều 1/7, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Tân Tiến, Đảng bộ xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch.



Cùng dự, có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy Lập Thạch.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch. Ảnh: Khánh Linh



Chi bộ thôn Tân Tiến có 3 tổ Đảng với 36 đảng viên, trong đó, có 35 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị, 4 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng. Đảng viên của chi bộ là cán bộ hưu trí và lao động sản xuất tại địa phương.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và một số phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2021; kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp đó, chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới cho thấy, thôn Tân Tiến đã cơ bản đạt các tiêu chí của thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, còn một số tiêu chí chưa đạt như: có trên 50% tuyến đường liên thôn được trồng cây bóng mát; rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình; 100% đường trục liên thôn có hệ thống điện chiếu sáng.

Từ thực trạng trên, chi bộ đã tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ nguồn lực cấp trên để hoàn thành các tiêu chí; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Các đảng viên nhất trí cao với nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là nội dung nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ ngành công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm giải quyết vấn đề nước thải, rác thải ở khu vực nông thôn…

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự khởi sắc trong đời sống nhân dân thôn Tân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhất là những nỗ lực, thành công của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ thôn Tân Tiến nói riêng, Đảng bộ xã Triệu Đề nói chung tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch trong khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, nhất là ngành nghề mà địa phương có thế mạnh là mây tre đan và trồng cây cảnh, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục đóng góp công sức, tham gia xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là việc thực hiện các tiêu chí như 100% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, bảo đảm 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; 100% đường trục liên thôn có hệ thống điện chiếu sáng…

Cùng với đó, chi bộ tiếp tục bàn bạc kỹ hơn khi triển khai thực hiện các tiêu chí thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng mong muốn, việc xây dựng nghị quyết chuyên đề về thôn nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ dừng lại ở kế hoạch mà cần có sự phân công cụ thể cho từng tổ, từng đảng viên, từng hộ dân cư trong thực hiện các tiêu chí.

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giúp chi bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để địa phương sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp dự sinh hoạt chi bộ tại địa phương, Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề.

Quang Nam