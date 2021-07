Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 1/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa và Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Phó Giám đốc Công an tỉnh Tạ Đức Diễn. Ảnh: Dương Hà





6 tháng đầu năm 2021, bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết, lợi dụng tổ chức bầu cử để xâm phạm an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp cấp bách, kịp thời trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; đã điều tra, làm rõ 233/255 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 593 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 4 tỷ đồng; khởi tố 157 vụ với 191 bị can về ma túy; xử phạt 204 vụ, việc với 212 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, Công an tỉnh triển khai hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xây dựng, triển khai Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao, qua đó, phát hiện, điều tra 15 vụ với 34 đối tượng, khởi tố 12 vụ với 34 bị can.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 707.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân. Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Ảnh: Dương Hà





Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, thành tựu, kết quả chung của cả tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng, to lớn của lực lượng công an.

Thời gian tới, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát tại một số tỉnh, thành trong cả nước; tình hình tội phạm tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng công an cần chủ động nắm chắc địa bàn để phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường nắm người, nắm hộ và giải quyết tốt ANTT ngay từ cơ sở. Đặc biệt, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhiều giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa tội phạm và thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, chỉ đạo toàn thể CBCS trong lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; từ đó, giữ gìn ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 1 cá nhân vì có thành tích trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều lượt tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận Bằng Khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Lê Minh