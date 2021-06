Sự kiện nổi bật 28/6/2021

1.Tổng thống Afghanistan thăm Mỹ: Tìm kiếm cam kết cho hòa bình



Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (giữa) và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan Abdullah Abdullah tại Nhà Trắng vào ngày 25-6

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa có chuyến thăm Mỹ và gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và cam kết của xứ Cờ hoa cho tiến trình hòa bình tại quốc gia Tây Nam Á này. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút hoàn thành quá trình rút quân và những lo ngại về tương lai của Afghanistan ngày càng gia tăng.

2.Tổng thống Ai Cập đầu tiên tới thăm Iraq sau hơn 3 thập kỷ

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi

Ngày 27-6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đến Baghdad, trở thành lãnh đạo nhà nước đầu tiên của Ai Cập đến Iraq kể từ năm 1990.

3.Trung Quốc vận hành đập thủy điện lớn thứ hai thế giới

Đập thủy điện Bạch Hạc Than. Ảnh: Global Times

Đập thủy điện khổng lồ Bạch Hạc Than trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lần đầu tiên sản xuất điện vào ngày 28-6.

4.Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, sáng 28-6. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Báo chí Lào số ra ngày 28-6 đồng loạt đăng tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

5.Sẽ tuyên dương 63 gia đình trẻ tiêu biểu

Ban tổ chức cung cấp thông tin về chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021

Sáng 28-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021 theo hình thức trực tuyến, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam.

6.Gió Tây Nam tăng cường, đồng bằng Bắc Bộ khô nóng cả ngày

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay (28-6) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Độ ẩm không khí thấp, khoảng 50-60%. Người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao ngoài trời cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)