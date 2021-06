Buổi thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

Chiều 18/6, hơn 15.300 thí sinh của tỉnh đã hoàn thành bài thi thứ 2 - bài thi Tổ hợp (gồm 3 bài thi thành phần là Tiếng Anh, Địa lý, Sinh học) của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.



Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên phấn khởi khi hoàn thành bài thi Tổ hợp. Ảnh: Kim Ly

Theo số liệu tổng hợp của Sở GDĐT, trong buổi thi thứ 2, tại 30 điểm thi của 28 Hội đồng thi có 15.307 thí sinh dự thi, đạt gần 99,95%; vắng 8 thí sinh, không có thí sinh đi muộn.

Theo báo cáo nhanh của các Hội đồng thi, buổi thi thứ hai không có trường hợp giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc.

Về đề thi, theo đánh giá của nhiều giáo viên và học sinh, kiến thức cả 3 bài thi thành phần đều là kiến thức cơ bản, vừa sức với học sinh nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa.

