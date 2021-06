Sáng 11/6, tại Công ty TNHH Sản xuất may mặc Việt Nam (TAL), KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh mắc Covid-19 trong doanh nghiệp đang hoạt động. Tới dự buổi diễn tập, có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Dương Chung





Tình huống giả định, doanh nghiệp C là doanh nghiệp FDI đang hoạt động, phân xưởng B có 300 lao động đang làm việc, Vào lúc 8h, công nhân A làm việc ở phân xưởng B có biểu hiện ho, sốt nhận được thông báo của cơ sở y tế hoặc cơ quan công an đã tiếp xúc gần với một người có kết quả dương tính với Covid-19 (do xét nghiệm ngẫu nhiên). Tình huống giả định được đưa ra coi công nhân A là F0.

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, doanh nghiệp đã nhanh chóng phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đã được lên phương án trước đó, bảo đảm an toàn vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của công ty và tổ phản ứng nhanh đã nhanh chóng triển khai các bước xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, như thông báo, tiếp cận ca nghi nhiễm, đưa ra phòng cách ly, bàn giao cho cơ quan y tế nhà nước; lập rào chắn phong tỏa khu vực; xác định các trường hợp F1 và di chuyển về khu vực riêng để lấy mẫu xét nghiệm, truy vết để xác định F2, F3; phun khử khuẩn theo quy định…

Hoạt động diễn tập được tổ chức phù hợp với tình hình và khả năng các tình huống có thể xảy ra.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, diễn tập nhằm thực hiện quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN; nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hành phòng, chống dịch của các doanh nghiệp theo tinh thần "4 tại chỗ".

Đồng thời, đánh giá khả năng xử lý tình huống, hoàn thiện kỹ năng thực hành chuyên môn, giúp doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm thực tế trong phòng, chống dịch gắn với tổ chức quản lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các lực lượng tham gia cần nêu cao trách nhiệm, diễn tập sát với tình hình và khả năng các tình huống đã có trong kịch bản.

Từ đó, mỗi doanh nghiệp, nhà máy cần đề cao trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó với những tình huống dịch có thể xảy ra; mỗi công nhân cần tự nâng cao nhận thức thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cũng như duy trì sản xuất an toàn.

Cùng với đó, các doanh nghiệp trong KCN cũng cần hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch khi cần thiết.

Dương Chung