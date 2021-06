Trưa 10/6, Việt Nam có thêm 88 ca mắc mới COVID-19

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 10/6,Việt Nam có thêm 88 ca mắc mới COVID-19; trong đó TP Hồ Chí Minh có 15 ca; Hà Nội 4 ca.

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 10/6, Việt Nam có thêm có 88 ca mắc mới COVID-19; trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1 ca), An Giang (1 ca) và 86 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (52 ca), TP. Hồ Chí Minh (15 ca), Bắc Ninh (10 ca), Hà Nội (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hải Dương (1 ca), Long An (1 ca); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể:

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm:

BN9655 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 9/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh An, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN9689 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: Nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 8/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

86 ca ghi nhận trong nước gồm:

BN9636-BN9641, BN9643-BN9654, BN9656-BN9661, BN9663, BN9666, BN9669, BN9671, BN9674-BN9677, BN9679, BN9682, BN9684, BN9686-BN9687, BN9690-BN9693, BN9695-BN9698, BN9700-BN9702, BN9704, BN9706-BN9708 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9642 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Nam, 63 tuổi, địa chỉ tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương; là F1 của BN4836. Kết quả xét nghiệm ngày 09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

BN9662, BN9664-BN9665, BN9667-BN9668, BN9670, BN9672-BN9673, BN9694, BN9699 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9678, BN9681, BN9685, BN9688 ghi nhận tại TP. Hà Nội: Đã được cách ly, liên quan đến BN9139. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9680, BN9683 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh đã được cách ly, liên quan đến BN9117. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

BN9703 ghi nhận tại tỉnh Long An: Nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP. Tân An, tỉnh Long An; đã được cách ly, liên quan đến BN9622. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

BN9705 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Nam, 6 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN8488. Kết quả xét nghiệm ngày 09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

BN9709-BN9723 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 12 giờ ngày 10/6, Việt Nam có tổng cộng 8.106 ca ghi nhận trong nước và 1.617 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.536 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 371 ca.

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 55 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.636 ca.

(Theo TTXVN)