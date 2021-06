“Vũ khí” đuổi giặc dịch

Mới hơn một tháng đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã tấn công vào địa bàn 36 tỉnh, thành phố với hơn 5 nghìn người mắc. Chúng ta vẫn duy trì tinh thần “chống dịch như chống giặc” với chiến thuật hợp lý, chuyển nhanh từ thế phòng ngự sang tấn công nên dịch bệnh ở một số tỉnh, thành phố đã được khống chế. Nhiều địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng.



Đợt dịch này dù lây lan nhanh, mức độ nguy hiểm hơn nhưng chúng ta đã triển khai thế trận vững vàng, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của cả cộng đồng nên chắc chắn sẽ ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh.

Tuy nhiên, hết đợt dịch này sẽ lại xuất hiện đợt dịch khác, dù chúng ta đã nỗ lực hết sức ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài, khống chế, dập dịch bên trong. Phải có thứ “vũ khí” đánh bại giặc dịch, để chúng không có cơ hội làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của của nhân dân và không gì khác chính là vắc xin.

Ngày 26/5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng vắc xin cho nhân dân phòng dịch Covid-19.

Để tạo miễn dịch cộng đồng, cần tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin cho 70% dân số ( khoảng 75 triệu người). Theo tính toán, cần khoảng 150 triệu liều vắc xin, với tổng kinh phí khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Đó là số tiền rất lớn nên ngoài ngân sách cần huy động thêm nguồn lực từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để kịp thời mua vắc xin tiêm cho nhân dân.

Hiện tại, nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí được 16 nghìn tỷ đồng, còn lại 9,2 nghìn tỷ đồng huy động từ ngân sách các địa phương và các tổ chức, cá nhân đóng góp. Ngay từ khi có quyết định thành lập quỹ, nhiều tập đoàn lớn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Điển hình như Vingroup đã ủng hộ 4 triệu liều vắc xin và nhiều tập đoàn khác đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch. Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng hưởng ứng, quyên góp được tiền và hàng hóa thiết yếu trị giá hơn 2,7 nghìn tỷ đồng.

Đây là lúc cần sự đoàn kết, chung sức của cộng đồng để chiến thắng dịch Covid-19, vì sự an toàn của giống nòi. Không kể giàu nghèo, giai tầng xã hội, bất cứ ai cũng có thể ghé vai vào việc chung. Chứng kiến những tấm lòng thơm thảo ủng hộ công tác phòng, chống dịch nói chung, Quỹ vắc xin nói riêng trong những ngày qua chúng ta có niềm tin để chiến thắng dịch bệnh.

Ngoài những tập đoàn lớn đóng góp hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng thì nhiều cá nhân đã ủng hộ bằng tấm lòng với cộng đồng. Một nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng hay những cán bộ về hưu, cụ già dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đóng góp cho Quỹ vắc xin. Ít góp lại thành nhiều, gần 100 triệu người dân Việt Nam cả trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, chắc chắn chúng ta có đủ vắc xin.

Trong cuộc chiến với Covid-19, Vĩnh Phúc luôn đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết. Trong đợt dịch thứ tư này, Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt các biện pháp bao vây, đón lõng, đánh chặn…nên đã nhanh chóng khống chế được dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh đã quyết định dành 342 tỷ đồng mua vắc xin tiêm miễn phí cho hơn 800 nghìn dân trên địa bàn. Quá trình tiêm chia làm 2 giai đoạn, trước hết tiêm cho những đối tượng ưu tiên sau đó là các đối tượng còn lại. Kế hoạch tiêm vắc xin đã được triển khai cụ thể, người dân phấn khởi chờ tiêm để được bảo vệ an toàn trước đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, việc tiêm vắc xin còn bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Lực lượng này có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đảm bảo an toàn cho người lao động cũng đồng nghĩa với việc an toàn và duy trì sản xuất, không còn phải lo dịch bệnh tấn công vào các khu công nghiệp như hiện nay.

