Theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với diễn biến bão số 1 và mưa lớn

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 1. Ảnh: TTKTTV





Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 02/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Bộ; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 3/6, bão Choi-Wan đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Đông Bắc biển Đông và trở thành bão số 1 trên biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 3/6, vị trí tâm bão ở vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100 km về phía Tây, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển lên phía Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm 3/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (giới hạn từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 117,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3.

Ngoài ra, từ chiều tối 3 đến ngày 4/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Từ đêm 6 đến đêm 9/6, mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Để chủ động ứng phó với diễn biến bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão số 1 để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn diện rộng đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

(Theo TTXVN)