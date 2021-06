Sự kiện nổi bật 2/6/2021

1.Xem xét việc gia nhập CPTPP của Anh



Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Việt Nam

Sáng 2-6 (giờ Việt Nam), đã diễn ra phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ tư nhằm xem xét yêu cầu gia nhập chính thức CPTPP của Vương quốc Anh.

2.OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 31-5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã nâng triển vọng tăng trưởng năm 2021 đối với nền kinh tế Hàn Quốc do lĩnh vực xuất khẩu của quốc gia này tăng mạnh và nhờ các biện pháp hỗ trợ tài chính kịp thời.

3.Châu Âu chuẩn bị mở cửa biên giới: Tín hiệu tích cực

Du khách được cấp “Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19” có thể nhập cảnh nhiều nước châu Âu từ ngày 1-7 tới

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tuần qua, Lục địa già đã chứng kiến sự thuyên giảm mạnh nhất về số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 so với bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều nước ở châu Âu đang lên kế hoạch mở cửa trở lại biên giới và thúc đẩy hồi phục kinh tế.

4.Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra khu vực dự phòng cách ly y tế tại quận Tây Hồ. Ảnh: Viết Thành

Sáng 2-6, trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tăng cường mọi mặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly tập trung. Đồng chí nhấn mạnh: Người dân có thể yên tâm. Thành phố sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đây là mục tiêu ưu tiên số một trong bất kỳ tình huống nào.

5.Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quà hỗ trợ người lao động Công ty Nhà bếp Vina đang cách ly tại nhà máy để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 2-6, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa ban hành kế hoạch về chi hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư.

6.Nắng nóng đặc biệt gay gắt, cảnh báo giữ gìn sức khỏe

Hà Nội hôm nay sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, khoảng 40-50%. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

(Theo hanoimoi.com.vn)